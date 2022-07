TMNT The Cowabunga Collection: Frische Spielszenen im ausführlichen Gameplay-Video

TMNT The Cowabunga Collection:

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von Digital Eclipse ein mehrminütiges Gameplay-Video zur "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection". Dieses ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf die Retro-Sammlung.

Die "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection" erscheint 2022.

Im März dieses Jahres wurde mit der „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ eine umfangreiche Retro-Sammlung angekündigt, die gleich 13 Klassiker mit den wehrhaften Schildkröten umfasst.

Wann die besagte Sammlung im Endeffekt erscheinen wird, wurde bisher nicht verraten. Dies soll uns allerdings nicht davon abhalten, euch das neueste Gameplay-Video zur „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ zu präsentieren, das in dieser Woche veröffentlicht wurde und euch neun Minuten an kommentierten Spielszenen liefert.

Zu sehen sind dabei verschiedene Klassiker, die in der Sammlung enthalten sind. Zudem könnt ihr einen Blick auf die Bosskämpfe gegen Bebop und Rocksteady werfen. Wie im April bekannt gegeben wurde, erscheint die „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ auch in Form einer Collectors’s Edition. Alle weiteren Details zu dieser findet ihr hier.

Und welche Klassiker in der „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ enthalten sind, verrät euch wiederum die folgende Übersicht.

Diese Klassiker sind enthalten

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Megadrive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Megadrive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GameBoy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GameBoy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GameBoy)

Die „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ erscheint unter anderem für die PlayStation-Konsolen und entsteht bei den Entwicklern von Digital Eclipse.

