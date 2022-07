Mega Drive Mini 2: Die nächsten elf vorinstallierten Klassiker angekündigt

Nach dem kommerziellen Erfolg des Mega Drive Mini kündigte der japanische Publisher Sega mit dem Mega Drive Mini 2 vor wenigen Wochen den offiziellen Nachfolger zur beliebten Mini-Konsole an.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, befinden sich 50 vorinstallierte Klassiker an Bord, die seinerzeit für das Mega Drive oder die Mega CD-Erweiterung veröffentlicht wurden. Zum Abschluss der Woche kündigte Sega elf weitere Klassiker an, mit denen das Mega Drive Mini 2 ausgeliefert wird – darunter bekannte Werke wie „Fatal Fury 2“ oder „Final Fight CD“.

Anbei die offizielle Übersicht der neu angekündigten Klassiker.

Mega Drive

Aah! Harimanada

Alien Soldier

Fatal Fury 2

Gambler Jiko Chuushinha: Katayama Masayuki no Mahjong Doujou

Spatter (Sanrin San Chan: Tricycle-San)

Super Street Fighter II: The New Challengers

Tatsujin

Mega CD

Final Fight CD

Lunar: Eternal Blue

Lunar: The Silver Star

Wondermega Collection

Das Mega Drive Mini 2 beziehungsweise in Nordamerika Sega Genesis Mini 2 wird ab dem 27. Oktober 2022 zum Preis von umgerechnet etwa 72 Euro erhältlich sein. Eine Bestätigung für den europäischen Markt lässt zwar weiter auf sich warten, dürfte allerdings nur noch eine Frage der Zeit sein.

