PS5: Ein versteckter Hardware-Fehler? US-Spielerin klagt gegen Sony

Heute konnten wir euch bereits davon berichten, dass in den USA eine Klage gegen Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment abgewiesen wurde, in der den Unternehmen ein wettbewerbswidriges Verhalten bezüglich des PlayStation Stores vorgeworfen wurde. Weitere Details zu diesem Thema findet ihr hier.

Ergänzend zu dieser Meldung erreichten uns Berichte über eine neue Klage, mit der sich Sony und Sony Interactive Entertainment in den USA konfrontiert sehen. Die besagte Klage wurde im US-Bundesstaat Illinois von der Spielerin Christina Trejo eingereicht. Diese wirft dem japanischen Elektronikriesen vor, dass die Playstation 5 mit einem Hardware-Fehler ausgeliefert wurde, der dazu führen kann, dass sich die betroffenen Konsolen beim Spielen plötzlich und ohne jegliche Vorwarnung ausschalten.

Im Wortlaut der Klage heißt es, dass der Fehler „die Fähigkeit der Nutzer, ihre Spiele zu spielen, beeinträchtigt und die Hauptfunktion und den allgemeinen Gebrauch der PlayStation 5 gefährdet“.

Nutzereindrücke sollen den Fehler beweisen

Um ihre Aussagen zu untermauern, zog Christina Trejo verschiedene Rezensionen auf der weltweit führenden Handelsplattform Amazon und Reddit-Beiträge von Spielern und Spielerinnen heran, die offenbar ebenfalls mit dem Problem der sich abschaltenden Konsolen zu kämpfen haben. Die „zahlreichen Fälle“ sollen laut Trejo beweisen, dass wir es hier mit einem Hardware-Fehler zu tun haben, den Sony bewusst in Kauf nahm.

Weiter wird dem Unternehmen in der Klage vorgeworfen, dass sich Sony weigerte, den Fehler offen zu kommunizieren und dementsprechend Ersatzgeräte für die betroffenen Nutzer zur Verfügung zu stellen. Gegen die Aussagen von Trejo spricht die Tatsache, dass schwerwiegende Fehler von Konsolen, die zahlreiche Nutzer betreffen, in der Regel schnell die Runde machen. Denken wir beispielsweise nur an den berühmtberüchtigten „Red Ring of Death“ der Xbox 360 oder die Drift-Problematik der Joy-Con-Controller der Switch.

Die komplette Klageschrift im englischsprachigen Original findet ihr hier. Wie sieht es euch aus? Trat der in der Klage beschriebene Fehler bei euch schon einmal auf? Oder verrichtet eure PlayStation 5 ihren Dienst ohne Probleme?

