Call of Duty Vanguard: Nächste Gratis-Phase startet heute Abend

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Zum wiederholten Male bietet Activision Blizzard „Call of Duty: Vanguard“ kostenlos an. Es handelt sich um die fünfte Gratis-Phase des WW2-Shooters.

Um 19 Uhr geht es los

Schon ab heute um 19 Uhr können Interessierte loslegen und insgesamt eine Woche lang spielen. Das genaue Enddatum ist der 26. Juli um 17 Uhr. Neben dem Multiplayer kann auch der Zombie-Modus getestet werden. Lediglich die Singleplayer-Kampagne ist kein Bestandteil der Gratis-Woche.

Mittlerweile sind über 20 Maps im Multiplayer-Modus spielbar. Darunter befinden sich der Klassiker „Shipment“ oder die kürzlich hinzugefügte Karte „USS Texas 1945.“

Falls euch „Call of Duty: Vanguard“ überzeugen kann, solltet ihr euch anschließend die reduzierte Cross-Gen-Edition anschauen. Bis zum 4. August könnt ihr 50 Prozent des Verkaufspreises sparen und somit nur 39,99 Euro zahlen. Die Ultimate Edition ist ebenfalls um die Hälfte reduziert, wird allerdings sogar bis zum 18. August angeboten.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty: Vanguard“:

Der nächste „Call of Duty“-Ableger kommt übrigens am 28. Oktober. Geliefert bekommen die Fans einen Nachfolger zum „Modern Warfare“-Reboot. Demnach wird die Geschichte rund um Captain Price, Soap und Gaz fortgesetzt. Außerdem soll noch in diesem Jahr der geplante „Warzone“-Nachfolger an den Start gehen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Vanguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren