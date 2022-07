Alfred Hitchcock Vertigo: Der Konsolen-Termin des Detektiv-Abenteuers steht – Neuer Trailer

Während die PC-Version von "Alfred Hitchcock Vertigo" wie geplant Ende des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, mussten die Konsolen-Umsetzungen auf 2022 verschoben werden. Nachdem es zuletzt recht still um die Konsolen-Portierung des Detektiv-Abenteuers wurde, bekam diese nun einen konkreten Releasetermin spendiert.

Ursprünglich sollte das Detektiv-Adventure „Alfred Hitchcock Vertigo“ im vergangenen Jahr simultan für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden.

Dazu kam es allerdings nicht. Während die PC-Version wie geplant Ende 2021 erschien, wurden die Umsetzungen für die Konsolen auf 2022 verschoben. Im Zuge einer aktuellen Mitteilung gab der verantwortliche Publisher Microids bekannt, dass die Konsolen-Portiertung nun endlich einen Termin hat: Den 27. September 2022.

Passend zur Enthüllung des Releasetermins stellte Microids einen neuen Trailer zu „Alfred Hitchcock Vertigo“ bereit.

Übernehmt die Kontrolle über drei Charaktere

„Alfred Hitchcock Vertigo“ wird von offizieller Seite als ein Detektiv-Adventure beschrieben, das vor allem mit seiner narrativen Erfahrung punktet. Die Geschichte dreht sich um den Protagonisten Ed Miller, einen Schriftsteller, der den Sturz seines Autos im Brody Canyon in Kalifornien unversehrt überstanden hat. Auch wenn Miller immer wieder behauptet, dass sich seine Familie zum Zeitpunkt des Unfalls mit im Auto befand, konnten im Wrack des Fahrzeugs keine Hinweise auf seine Frau und seine Tochter entdeckt werden.

Nach dem Unfall ist Miller schwer traumatisiert und leidet plötzlich an einer massiven Höhenangst. In der Rolle von drei verschiedenen Charakteren geht ihr den Geschehnissen des Unfalls auf den Grund und steigt laut offiziellen Angaben tief in die Abgründe der menschlichen Psyche hinab.

„Alfred Hitchcock Vertigo“ erscheint für die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

