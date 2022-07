Final Fantasy VII Remake: Besitzer der PS5-Version können Intergrade auf PS Plus nicht herunterladen (Update)

Zu den Titeln, die in dieser Woche in die Software-Bibliothek von PlayStation Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium aufgenommen wurden, gehörte unter anderem "Final Fantasy VII Remake Intergrade". Wie betroffene Nutzer berichten, schauen diejenigen, die ihre PS4-Version einem Upgrade auf die PS5-Fassung unterzogen haben, ein weiteres Mal in die Röhre.

Update: Allem Anschein nach wurde das Problem in der Zwischenzeit behoben. Dies berichten zahlreiche Nutzer, die „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ mittlerweile über PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Premium herunterladen können.

Auch wenn sie das „Final Fantasy VII Remake“ bereits für die PS5 ihr Eigen nennen.

Ursprüngliche Meldung: Bereits zum Launch von „Final Fantasy VII Remake Intergrade“, der PlayStation 5-Version des Remakes, gab es unter den Spielern und Spielerinnen lange Gesichter.

Zwar erhielten Besitzer der PlayStation 4-Version die Möglichkeit, ihre Kopie einem Upgrade auf die PlayStation 5-Fassung zu unterziehen, Zugriff auf den „Intermission“ genannten DLC mit Yuffie erhielten sie mit dem Upgrade allerdings nicht. Stattdessen musste die DLC-Episode zum Preis von knapp 20 Euro separat erworben werden.

Eine Begebenheit, an der sich auch mit der Veröffentlichung von „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ für PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium in dieser Woche nichts geändert hat. Ein weiteres Mal gehen Besitzer der PlayStation 5-Version nämlich leer aus.

Kritik an Square Enix und Sony Interactive Entertainment

Aktuellen Berichten bekommen Betroffene bei dem Versuch, „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ über die PlayStation Plus-Bibliothek herunterzuladen, eine Fehlermeldung zu Gesicht, in der sie darauf hingewiesen werden, dass das „Intergrade“-Bundle mit ihrer vorhandenen Version des „Final Fantasy VII Remake“ kollidiert. „Sie können dieses Produkt aus folgenden Gründen nicht kaufen“, heißt es in der Fehlermeldung. „Sie besitzen bereits die folgenden Produkte, die mit dem Produkt, das Sie kaufen möchten, in Konflikt stehen: Final Fantasy VII Remake.“

Eine Tatsche, die auf Plattformen wie Reddit natürlich für reichlich Kritik sorgt. Denn während PS5-Spieler mit einem entsprechenden Abo, die das „Final Fantasy VII Remake“ bereits besitzen, für „Intermission“ ein weiteres Mal zur Kasse gebeten werden, können alle anderen Extra- oder Premium-Abonnenten „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ problemlos herunterladen und erhalten sowohl das Hauptspiel des Remakes als auch den „Intermission“-DLC ohne zusätzliche Kosten.

Ob und wann sich an dieser Begebenheit etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Bisher wollten sich nämlich weder Sony Interactive Entertainment noch Square Enix zu der erneut aufflammenden Kritik am Upgrade-Pfad des „Final Fantasy VII“-Remakes äußern.

