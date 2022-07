inFamous Second Son: „Cole’s Legacy“-DLC ab sofort kostenlos verfügbar

Im Juni des Jahres 2014 veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sucker Punch den „Cole’s Legacy“ genannten DLC zum Open-World-Abenteuer „inFamous: Second Son“.

Mit dem besagten DLC wurde den Spielern und Spielerinnen verdeutlicht, wie die Geschehnisse aus „inFamous 2“ zu den Ereignissen in „inFamous: Second Son“ führten. Schlug der rund 45 Minuten bis eine Stunde lange DLC bisher mit 4,99 Euro zu Buche, erhaltet ihr nun die Möglichkeit, den Mini-DLC kostenlos nachzuholen.

Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, findet „Cole’s Legacy“ und die Möglichkeit, den DLC gratis herunterzuladen, im PlayStation Store.

„Spiele dich als Delsin Rowe durch eine Reihe von Missionen, um herauszufinden, was zwischen den verheerenden Ereignissen in inFamous 2 und inFamous: Second Son passiert ist“, so die offizielle Beschreibung. „Cole MacGraths Taten in New Marais lösten eine Kettenreaktion aus, die zur Besetzung Seattles durch das unterdrückende Department of Unified Protection führte. Coles Vermächtnis überbrückt diese zeitliche Lücke und lässt dich die Wahrheit darüber entdecken, wie es zu der Welt von inFamous: Second Son kam.“

Schließt ihr den „Cole’s Legacy“-DLC ab, schaltet ihr die exklusive „Cole MacGrath“-Jacke für Delsin frei. Wie die Macher von Sucker Punch zudem bekannt gaben, wird derzeit daran gearbeitet, Fetch‘ „D.U.P.“-Outfit in „inFamous: First Light“ verfügbar zu machen. Ein konkreter Termin wurde hier allerdings noch nicht genannt.

„inFamous: Second Son“ wurde im März 2014 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der PlayStation 5 gespielt werden.

