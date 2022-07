Sucker Punch: Studio äußert sich zu inFAMOUS- & Sly Cooper-Gerüchten

Um "Sly Cooper" und "inFAMOUS" von Sucker Punch ist es die letzten Jahre still geworden.

In den vergangenen Monaten brodelte es in der Gerüchteküche bekanntlich ordentlich. Nicht nur zu neuen Games zu Konamis „Silent Hill“-Franchise halten sich Meldungen hartnäckig, sondern ebenfalls zu frischen Ablegern der PlayStation-Exklusivmarken „inFAMOUS“ und „Sly Cooper“ aus dem Hause Sucker Punch. In einem aktuellen Blog-Eintrag auf der hauseigenen Website äußerte sich das Entwicklerstudio nun zu den Gerüchten.

Sucker Punch dementiert Gerüchte zu inFAMOUS und Sly Cooper

Zunächst beginnt die Mitteilung damit, dass das Studio stolz einen Blick zurück auf die hauseigenen Marken wirft, während das 25. Jubiläum des Unternehmens langsam immer näher rückt. Zum Vermächtnis der Videospielschmiede zählen neben dem jüngsten Beitrag „Ghost of Tsushima“ natürlich auch ältere Games-Reihen wie „Sly Cooper“ und das Superhelden-Abenteuer „inFAMOUS“. Für diese beiden Reihen habe das Team derzeit jedoch keine Pläne.

Genauer heißt es zu den aktuellen Gerüchten um neue Ableger der IPs im Blog-Post: „Da unsere Spiele immer umfangreicher und komplexer werden, erfordern sie die volle Aufmerksamkeit unseres Studios. Aufgrund unserer Konzentration auf unser aktuelles Projekt haben wir derzeit keine Pläne, inFAMOUS oder Sly Cooper wieder aufzugreifen, und auch kein anderes Studio arbeitet derzeit an Projekten, die mit diesen Franchises in Verbindung stehen.“

Anschließend versichern Sucker Punch, beide Reihen würden den Mitgliedern des Studios noch immer viel bedeuten. Des Weiteren würden sie nie ausschließen, „dass wir sie in Zukunft wieder aufgreifen“, allerdings befänden sich gegenwärtig keine neuen Spiele zu „inFAMOUS“ oder „Sly Cooper“ in Entwicklung.

Darüber hinaus bestätigten die Verantwortlichen, gegenwärtig arbeite das Team außerdem daran, den „Cole’s Legacy“-DLC zum Open World-Game „inFAMOUS: Second Son“ in alles Territorien in den PlayStation Store zu bringen. Ursprünglich war die Erweiterung nur für Besitzer der Collector’s Edition des Titels verfügbar.

Zuletzt verriet eine Stellenausschreibung von Sucker Punch, das Entwicklerstudio befinde sich für sein kommendes Projekt auf der Suche nach Entwicklern, die Erfahrung mit Nahkampf- und Stealth-Elementen mitbringen. Genauer sucht das Team nach einem Technical Combat Designer, einem Senior Combat Designer sowie einem Encounter Designer. Zudem wurde bestätigt, dass es sich bei dem Spiel um ein Open World-Game handeln wird.

