Hogwarts Legacy: Video zeigt den Nordturm – Termin weiter offen

Zu „Hogwarts Legacy“ wurde ein neues Video veröffentlicht, das einen kleinen Blick in den Nordturm gewährt. Auch als Wahrsageturm bekannt ist er über den Wahrsagekorridor mit dem Rest des Schlosses verbunden.

In diesem Bereich befindet sich das Klassenzimmer für Wahrsagerei und auch Sybil Trelawney, Professorin für Wahrsagerei, ist ein vertrauter Anblick – zumindest in der Vorlage. Denn die Ereignisse des Spiels handeln lange vor den Ereignissen in den Büchern und Filmen, sodass die Spieler eher auf andere Charaktere treffen werden.

Nachfolgend könnt ihr euch das kurze Video anschauen. Veröffentlicht wurde es auf dem offiziellen Twitterkanal von „Hogwarts Legacy“.

„Hogwarts Legacy“ soll in diesem Jahr für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC auf den Markt gebracht werden. Allerdings steht der Termin noch aus. Auch das heutige Video liefert keinen Hinweis darauf, wann genau mit der Veröffentlichung zu rechnen ist.

„Hogwarts Legacy“ versteht sich als ein immersives Open-World-Action-RPG, das in der Welt angesiedelt ist, die einst mit den Harry-Potter-Büchern eingeführt wurde. Als Spieler begebt ihr euch auf eine Reise durch bekannte und neue Schauplätze, entdeckt und erforscht seltsame Bestien, passt eure Charaktere an und meistert die Zauberei.

Dabei erlebt ihr Hogwarts im Jahr 1800 in der Rolle eines Schülers, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzt, das die Welt der Zauberer zu zerreißen droht.

„Entdecke das Gefühl, in Hogwarts zu leben, während du Verbündete findest, gegen dunkle Zauberer kämpfst und schließlich über das Schicksal der Zaubererwelt entscheidest. Dein Vermächtnis ist das, was du daraus machst. Lebe das Ungeschriebene“, so die Macher zum eigenen Spiel.

