The Last of Us Part 1: Features und Gameplay Trailer zum PS5-Spiel veröffentlicht

The Last of Us Part 1:

Bereits vor einiger Zeit versprachen die Verantwortlichen von Entwicklerstudio Naughty Dog den wartenden Spielern ausführlichere Einblicke in "The Last of Us Part 1". Nun sind diese in Form eines umfassenden Features und Gameplay Trailers für das kommende PS5-Remake endlich eingetroffen.

Nachdem es in den vergangenen Tagen diverse Leaks zu „The Last of Us Part 1“ gab, veröffentlichten PlayStation und Entwicklerstudio Naughty Dog nun einen ersten ausführlichen Gameplay-Trailer zum PS5-Spiel. Dieser gewährt uns einen ausführlichen Blick auf verschiedene Szenen des kommenden Remakes. Außerdem erklären drei Macher des Titels, welche Ziele sie mit der Neuauflage des PlayStation 3-Hits verfolgen.

Der ultimative Weg, um The Last of Us zu spielen

Die Verantwortlichen, die sich im neuen Video äußern, sind Neil Druckmann (Co-President von Naughty Dog), Matthew Gallant (Game Director) sowie Shaun Escayg (Creative Director und Autor). Ersterer führt aus, das Team habe während der Arbeiten an den Flashback-Sequenzen in „The Last of Us Part II“ immer mehr mit dem Gedanken gespielt, das Original „so gut, wenn nicht sogar besser“ aussehen zu lassen als den PS4-Nachfolger.

Laut Druckmann konnte das Team so der ursprünglichen Vision für den ersten Teil bedeutend näher kommen, da die verfügbare Technologie sie nun nicht mehr limitieren würde. Ähnliches erzählt Gallant, denn gemäß seiner Aussage sei das Spiel hinsichtlich der Ambitionen des Entwicklerstudios damals zu groß gewesen, als dass die PlayStation 3 diese letztendlich akkurat hätte umsetzen können. Mit der Leistung der PS5 würden die einstigen Limitierungen jetzt jedoch entfallen, weshalb „The Last of Us Part 1“ sowohl 4K-Auflösung als auch HDR und 60 FPS unterstützen würde. Untermalt wird dies mit mehreren Vergleichsszenen.

Weitere Informationen diesbezüglich liefert ein neuer Eintrag im PlayStation Blog. Dieser verrät, dass das kommende Remake native 4K-Auflösung bei 30 FPS sowie dynamische 4K-Auflösung bei 60 FPS unterstützen wird. Die technischen Überarbeitungen umfassen auch eine verfeinerte Physik, geschmeidigere Übergänge zwischen Gameplay und Zwischensequenzen sowie bessere Animationen. Darüber hinaus haben die Macher nun ebenfalls PS5-Features wie 3D-Audio, haptisches Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers ins Spielerlebnis integriert, um die Erfahrung für den Spieler noch eindringlicher zu gestalten.

Besondere Erwähnung findet im Features und Gameplay Trailer des Weiteren die ausgebaute KI von „The Last of Us Part 1“. Diese basiere auf der im zweiten Teil der Reihe genutzten Technologie, sei jedoch nochmal deutlich erweitert und verbessert worden. Die Gegner sollen nun insgesamt merklich anspruchsvoller sein, da sie die Aktionen des Spielers besser lesen und verstehen könnten. Sie sollen den Spieler nun noch besser verfolgen, in die Flanke fallen und in die Enge treiben können. Die KI-Begleiter haben gleichsam dazugelernt und sollen jetzt etwa dazu in der Lage sein, das Verhalten der Feinde besser zu antizipieren.

Hinsichtlich der Neuerungen erwähnen die Macher im Video, sie hätten diesbezüglich einige Wünsche der Community aufgegriffen. Das habe unter anderem dazu geführt, dass es im Remake einen brandneuen Permadeath-Modus sowie einen Speedrun-Modus geben wird. Zudem wurde der Fotomodus überarbeitet und es können verschiedene Outfits für Joel und Ellie sowie mehrere Charaktermodelle für einen Model Viewer Mode freigespielt werden.

Die aus „The Last of Us Part II“ bekannten umfassenden Accessibility Optionen wurden ebenfalls in die kommende Neuauflage des PlayStation 3-Hits integriert und weiter ausgebaut. Insgesamt sollen über 60 unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten angeboten werden. Komplett neu ist hier ein Audio Description Mode, der das Game noch mehr Leuten zugänglich machen soll. Es ist laut Matthew Gallant wohl das erste PlayStation 5-Spiel, das ein solches Feature unterstützt.

Abschließend führt Neil Druckmann aus, es sei dem Team darum gegangen, die emotionale Reise, die Spieler mit Joel und Ellie erleben, sowohl zu ehren als auch deren Authentizität im Remake zu bewahren, doch diese Erfahrung „in jeder nur erdenklichen Hinsicht zu verbessern.“ Aus diesem Grund sei die kommende PS5-Neuauflage für ihn „die ultimative Art, The Last of Us zu spielen.“

„The Last of Us Part 1“ erscheint am 2. September 2022 exklusiv für die PlayStation 5.

Was ist eure Meinung zum Features und Gameplay Trailer von „The Last of Us Part 1“?

