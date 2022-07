PS Plus Juli 2022: Das bieten die neuen Extra- und Premium-Spiele für PS4 und PS5

Ab diesem Monat möchten wir euch nicht nur die Essential-, sondern ebenfalls die Extra-/Premium-Games für PlayStation Plus-Abonnenten etwas näher vorstellen. Zum Start werden direkt 18 Spiele hinzugefügt, die ihr euch ohne zusätzliche Kosten herunterladen dürft. Nachfolgend stellen wir euch drei dieser Titel etwas näher vor, mit denen vor allem Action- und Adventure-Fans ihren Spaß haben dürften, und verraten euch, ob sich ein genauer Blick lohnt.

Assassin’s Creed IV Black Flag & Schrei nach Freiheit (PS4)

Spielzeit: ~28 Stunden (Story Hauptspiel + Story DLC); ~68 Stunden (komplett Hauptspiel + komplett DLC)

Mit „Assassin’s Creed IV Black Flag“ veröffentlichte Ubisoft 2013 einen der bis heute beliebtesten Ableger der Meuchelmörder-Saga. Zeitlich ist die Vergangenheitsstory vor den Ereignissen des direkten Vorgängers rund um Connor Kenway angesiedelt. Wie sein Enkelsohn wurde auch sein Vater Edward nicht als Assassine aufgezogen, sondern stolpert als Pirat eher zufällig in den Konflikt mit dem Templerorden hinein.

Da unser Held wider Willen das große Geld wittert, beschließt er, sich zumindest zeitweise als Assassine auszugeben. Der Beginn einer gewaltigen Reise! Wie es mit einem von Edwards engsten Vertrauten aus dieser Zeit, dem einstigen Sklaven Adéwalé weitergeht, erfahren wir übrigens im Standalone-DLC „Schrei nach Freiheit“.

Spielerisch baut „Assassin’s Creed IV“ auf dem Fundament seiner Vorgänger auf und erweitert dieses um einige eigene Ideen. Edwards Kampfstil als Pirat ist etwa deutlich rabiater und brutaler als der eines Ezio oder Altaïr. Mit seinen zwei Säbeln und vier (!) Pistolen ist er quasi eine Ein-Mann-Armee insbesondere nachdem er sein Arsenal um verschiedene Assassinen-Spielzeuge erweitert hat.

Die größte Stärke des Spiels ist derweil auch heute noch seine karibische Spielwelt, die ihr mit Edwards Schiff und seiner Crew frei erkunden könnt. Doch Achtung, denn versteckte Geheimnisse und gefährliche Feinde warten sowohl an Land als auch unter Wasser! Das Abenteuer-Feeling von „Black Flag“ ist in dieser Art auch heute noch einzigartige in der Reihe und wird euch lange an den Controller fesseln.

Die schwächeren Parts des Spiels sind derweil einige nervige Missionen, die etwas ungelenke Parcours-Steuerung und die Passagen in der Gegenwart, denen ohne Desmond Miles ein echter Anker fehlt. Obwohl diese Sequenzen zunächst noch ganz nett sind und sich Ubisoft hier gekonnt selbst auf die Schippe nimmt, ist Edwards Abenteuer doch ungleich interessanter. Trotzdem vermiesen diese Schnitzer nicht den Spielspaß, denn „Assassin’s Creed IV Black Flag“ sowie seine Erweiterung „Schrei nach Freiheit“ sind auch heute noch überaus spaßiges Action-Adventure-Games mit einem fantastischen Setting und einem (in Kombination) enormen Umfang.

Final Fantasy VII Remake INTERGRADE (PS5)

Spielzeit: ~38 Stunden (Story Hauptspiel + Story Extra-Episode); ~104 Stunden (komplett Hauptspiel + komplett Extra-Episode)

Vor zwei Jahren hauchte Square Enix einem seiner beliebtesten Videospiele neues Leben ein. „Final Fantasy VII Remake“ ist eine komplette Neuinterpretation des legendären JRPG-Klassikers, das nicht nur spielerisch und technisch grundlegend modernisiert wurde, sondern auch erzählerisch neue Wege geht. Im Mittelpunkt steht natürlich noch immer der einstige SOLDAT-Krieger Cloud Strife, der sich seinen Lebensunterhalt inzwischen als Söldner verdient.

Er schließt sich den Widerstandskämpfern von Avalanche an, die ihre Heimat aus den Fängen des zwielichtigen Shinra-Konzerns befreien wollen. In der letztes Jahr für PlayStation 5 veröffentlichten Remastered-Version erwartet euch mit INTERmission außerdem noch eine Extra-Episode rund um Ninja-Kriegerin Yuffie.

Seine Geschichte ist es auch, wo „Final Fantasy VII Remake INTERGRADE“ zur Höchstform aufläuft. Ein entscheidender Punkt ist die Charakterentwicklung unserer Heldentruppe, denn die wichtigen Figuren erhalten merklich größeren Raum zur Entfaltung. Wir lernen sie und ihre Motivationen nun besser kennen, wodurch sie klar an Tiefe sowie Komplexität gewinnen.

Darüber hinaus wurde die Inszenierung der Story deutlich verbessert und ist nun absolut filmreich. Ein Punkt, an dem sich die Geister indes bereits zum Release der PS4-Version schieden, war der Umstand, dass Square Enix der Handlung des Klassikers einen neuen Spin gab und so gewissermaßen ein neues „FFVII“-Universum erschuf, und die bekannte Geschichte nicht 1:1 mit modernen Mitteln umsetzte.

Stray (PS4, PS5)

Des Weiteren weiß ebenso das runderneuerte Kampfsystem des Action-RPGs zu überzeugen, das Echtzeit-Gefechte mit einem Befehlsmenü kombiniert, während dessen Nutzung das Spielgeschehen stark verlangsamt wird. Es ist ein gelungener Kompromiss aus den Stärken des Originals und den Vorzügen moderner Genre-Ableger. Die Neuauflage des legendären PS1-Hits hat zwar durchaus auch seine Tiefen, etwa einige Längen in der Story oder überflüssige Nebenmissionen, doch insgesamt feiert der Klassiker hier ein würdiges Comeback und „Final Fantasy VII Remake INTERGRADE“ ist die beste Version, um dieses zu erleben.

Spielzeit: ~5 Stunden (Story); ~7 Stunden (komplett)

Zuletzt möchten wir einen Blick auf das Spiel der Stunde werfen: „Stray“. Im Indie-Hit übernehmt ihr die Kontrolle über eine herumstreunende Katze, die während eines Ausflugs von ihrem Wurf getrennt wird. Sie landet in einer längst vergessenen Stadt und fortan müsst ihr einen Weg finden, um von dort wieder zu entkommen. Unterstützung erhaltet ihr bei diesem Vorhaben von einer kleinen Begleitdrohne namens B-12.

Was folgt ist ein primär lineares Adventure-Game, das euch durch unterschiedliche Umgebungen innerhalb der Stadt führt. Ihr müsst einen Weg durch die Level finden und dabei immer wieder kleine Rätsel lösen. Mit die größte Stärke des Titels ist, wie hervorragend die Bewegungen der vierbeinigen Hauptfigur umgesetzt wurden. Während ihr die schön gestalteten Areale durchstreift, könnt ihr diese in all ihrer Pracht genießen. Obwohl euch das Spiel zumeist einen klaren Pfad vorgibt, kommt ihr ab und zu auch an Stellen, in denen ihr größere Freiheiten genießt, was eine angenehme Abwechslung ist.

Diese Spiele erwarten euch im Juli außerdem neu bei PlayStation Plus Extra und Premium:

Die Spielwelt wurde von den Entwicklern mit viel Liebe zu Detail entworfen und insbesondere die von Neonlicht beleuchteten Teile der Cyberpunk-Stadt sehen wunderschön aus. Wunderbar abgerundet wird die dichte Atmosphäre durch den stimmungsvollen Soundtrack. „Stray“ hat gewiss auch seine Schwächen, etwa verschiedene technische Fehler oder auch etwas ungelenke Animationen. Dennoch erwartet euch hier ein einzigartiges Abenteuer, das sich gekonnt von der Genre-Konkurrenz abhebt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem ausführlichen Testbericht

Werdet ihr eines dieser PlayStation Plus-Spiele im Juni spielen?

