Little Devil Inside: Hinweise auf einen Release im Winter verdichten sich

Little Devil Inside:

Seit mehreren Jahren arbeiten die Indie-Entwickler von Neostream Interactive am ungewöhnlichen Action-Rollenspiel "Little Devil Inside". Wie sich aktuell anzeichnet, könnte der Release des Titels im Winter 2022 erfolgen.

"Little Devil Inside" erscheint offenbar im Winter 2022.

Mittlerweile arbeiten die Indie-Entwickler von Neostream Interactive seit mehreren Jahren an ihrem Action-Rollenspiel „Little Devil Inside“.

Nachdem es um das ungewöhnliche Projekt in den letzten Monaten recht still wurde, sorgt der Twitter-Kanal „PlayStation Game Size“ derzeit für frischen Gesprächsstoff. Bei „PlayStation Game Size“ haben wir es mit einem Kanal zu tun, der routinemäßig die PlayStation Network-Datenbank verfolgt und uns in regelmäßigen Abständen mit entsprechenden Updates versorgt.

Wie „PlayStation Game Size“ berichtet, dürfen wir in Kürze mit einem Update zu „Little Devil Inside“ rechnen. Darüber hinaus weist der Kanal auf Nachfrage darauf hin, dass das Action-Rollenspiel laut den Datenbanken des PlayStation Networks für einen Release im Winter 2022 vorgesehen ist.

Ein Action-RPG trifft auf Survival-Elemente

Neu sind die Hinweise auf einen möglichen Release von „Little Devil Inside“ im Winter dieses Jahres übrigens nicht. Bereits Ende 2021 deutete eine Instagram-Werbeanzeige von Sony Interactive Entertainment auf eine Veröffentlichung im Winter 2022 hin. Zuletzt hielt sich zudem recht hartnäckig das Gerücht, dass im September 2022 eine weitere „State of Play“-Ausgabe stattfinden wird, auf der verschiedene Third-Party-Produktionen vorgestellt werden sollen.

Gut möglich, dass sich unter diesen auch „Little Devil Inside“ befindet. Das Langzeitprojekt von Neostream Interactive wird von offizieller Seite als ein Action-Rollenspiel beschrieben, das durch Survival-Elemente angereichert wurde. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Ritter, der eine abwechslungsreiche Welt erkundet, die vor allem mit ihrem ungewöhnlichen Grafikstil punkten soll.

Weitere Meldungen zu Little Devil Inside:

„Little Devil Inside“ sollte ursprünglich im Jahr 2016 für die Wii U veröffentlicht werden. Nach dem kommerziellen Scheitern der Nintendo-Konsole entschieden sich die Entwickler dazu, die weiteren Arbeiten an dem Indie-Titel via Crowdfunding zu finanzieren und auf einen Release für die PlayStation-Systeme zu setzen.

Winter 2022 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 19, 2022

Weitere Meldungen zu Little Devil Inside.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren