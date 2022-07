PlayStation Plus Extra/Premium: Die Yakuza-Reihe nimmt Kurs auf den Abo-Dienst

Mit den beiden Stufen Extra beziehungsweise Premium bekommen PlayStation Plus-Abonnenten eine umfangreiche Software-Bibliothek geboten, die monatlich durch neue Titel erweitert wird. Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wird über die kommenden Monate die komplette "Yakuza"-Reihe Einzug in PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium halten.

Im vergangenen Monat stellte Sony Interactive Entertainment die neue dreistufige Version von PlayStation Plus auch hierzulande bereit. Je nach Stufe dürfen sich Abonnenten auf verschiedene Vorzüge freuen.

Auf den Stufen Extra beziehungsweise Premium wartet unter anderem eine mehrere hundert Titel starke Software-Bibliothek, deren Spiele ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Wie Sony Interactive Entertainment heute bekannt gab, wird in den kommenden Monaten die komplette „Yakuza“-Reihe über PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Premium zur Verfügung gestellt.

Wer ein entsprechendes Abos sein Eigen nennen sollte und die Reihe gerne nachholen oder noch einmal spielen möchte, kommt in den nächsten Monaten also auf seine Kosten.

Yakuza Kiwami, Yakuza 0 und Yakuza 7 machen den Anfang

Los geht es bereits im kommenden Monat August, in dem zum einen „Yakuza Kiwami“ und „Yakuza Kiwami 2“ den Weg in PlayStation Plus Extra und PlayStation Premium finden. Hierbei haben wir es mit technisch überarbeiteten Remakes der ersten beiden „Yakuza“-Ableger aus den Jahren 2005 und 2006 zu tun. Ebenfalls im August hält das Prequel „Yakuza 0“ Einzug in PlayStation Plus.

In „Yakuza 0“ führt euer Weg in die 1980er Jahre. In der Rolle der beiden Protagonisten Kazuma Kiryu und Goro Majima erlebt ihr in Kabukichō und Sotenbori die Vorgeschichte der „Yakuza“-Reihe. Den Schlusspunkt im August setzt „Yakuza: Like a Dragon“, das mit Ichiban Kasuga nicht nur einen komplett neuen Protagonisten bietet. Darüber hinaus überarbeiteten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios das Kampfsystem komplett. Orientierte sich das Kampfsystem der „Yakuza“-Franchise bisher an klassischen Brawlern, wird in „Like a Dragon“ ein rundenbasiertes Rollenspiel geboten.

In den kommenden Monaten folgen zudem „Yakuza 3 Remastered“, „Yakuza 4 Remastered“, „Yakuza 5 Remastered“ und „Yakuza 6 : The Song of Life“. Konkrete Termine wurden hier allerdings noch nicht genannt.

