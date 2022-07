Dark Passenger: Ehemalige CDPR-Entwickler arbeiten an einem Online-Ninja-Game

Ehemalige Entwickler von CD Projekt haben mit Dark Passenger ein neues Studio gegründet, in dem derzeit ein Online-Titel entsteht, der Spieler in das feudale Japan schickt.

Dark Passenger ist ein neues Spielestudio, das im polnischen Warschau angesiedelt ist und zum Teil aus ehemaligen Entwicklern von „The Witcher 3“ und „Cyberpunk 2077“ besteht. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Frühphase der Produktion eines ersten eigenständigen Spiels, das ein wenig an „Ghost of Tsushima“ und dessen Multiplayer-Modus „Legends“ erinnert.

Beschrieben wird der Titel als ein Online-Actionspiel, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird und Multiplayer-Elemente mit Koop-PvE und kompetitivem PvP bietet. Es spielt irgendwann im feudalen Japan nach dem Aufstieg eines „namenlosen Eindringlings“, der den Thron des derzeitigen Shogun an sich reißt.

Übernatürliche Elemente wiederum sind auf der Jagd nach „Artefakten, die außergewöhnliche Kräfte verbergen“, um sich der Herrschaft des Eindringlings zu widersetzen.

Vertikale Bewegungen, Wetter und Charakteranpassungen

Die vertikale Form des Geländes soll den Spielern viele Möglichkeiten bieten, sich zu bewegen. Zudem wird das wechselhafte Wetter mit plötzlichen Regengüssen, starkem Wind oder Nebel für Überraschungen sorgen.

„Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Shinobi und Kunoichi und müssen sich sowohl den Gefolgsleuten des Usurpators als auch anderen Gruppen von Assassinen stellen, die auf der Jagd nach denselben Funden sind“, heißt es auf der Webseite des neuen Studios. „Während der Reise durch diese dunklen Ländereien werden die Charaktere der Spieler auf die Dächer der Städte springen, sich unter den Böden von Landhäusern verstecken, auf Pagoden klettern oder unbemerkt zwischen Schreinen und Tempeln schleichen.“

Erwähnt wird ebenfalls ein Charakteranpassungssystem, mit dem Spieler ihre eigenen Charaktere erstellen und ihre Ausrüstung modifizieren können. Verschiedene Waffen, darunter Katanas, Tanto und Shurikens, werden angeboten. Zudem können Spieler ihr eigenes Dojo bauen und ihre Freunde zum gemeinsamen Training einladen.

„Wir bauen eine fesselnde, dunkle Welt voller Geheimnisse, ungewöhnlicher Charaktere und Konflikte, die das Land der aufgehenden Sonne verzehren“, heißt es auf der Webseite des Studios weiter. Neben dem Bild eines Kerls, der ein Katana zu spüren bekommt, enthält die Webseite auch die Bestätigung, dass bei der Entwicklung des Spiels die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommt.

Diese Themen könnten euch ebenfalls interessieren:

Dark Passenger hat für die Veröffentlichung des Titels die Plattformen PS5, Xbox Series X und PC (Steam und den Epic Games Store) im Visier. Unklar ist allerdings, wann der Launch erfolgen wird.

Weitere Meldungen zu Dark Passenger.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren