Gotham Knights: „Wichtiger Bösewicht“ wird in den nächsten Wochen enthüllt

Wie Patrick Redding, der verantwortliche Creative-Director hinter "Gotham Knights", in einem Interview verriet, darf sich die wartende Community bis zum Release des Action-Rollenspiels noch auf die eine oder andere Überraschung freuen. Unter anderem soll in den nächsten Wochen ein Bösewicht enthüllt werden, der in der Geschichte offenbar eine wichtige Rolle spielt.

Nach einer weiteren Verschiebung wurde das von WB Games Montreal entwickelte Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ vor einigen Wochen für eine Veröffentlichung im Oktober dieses Jahres bestätigt.

Wie bereits bekannt ist, verstarb Batman im Vorfeld der Geschehnisse von „Gotham Knights“, was dazu führt, dass es nun an Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood liegt, auf den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen und das organisierte Verbrechen in die Schranken zu weisen.

Apropos Verbrechen: Klammern wir Mr. Freeze und den Court of Owls als Hauptwidersacher einmal aus, dann wissen wir im Prinzip nur recht wenig über die Bosse und Bösewichte, mit denen wir uns im Laufe der Kampagne von „Gotham Knights“ konfrontiert sehen. Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwickler von WG Games Montreal dahingehend aber bald ein wenig Licht ins Dunkle bringen.

Steht die Enthüllung eines weiteren Bösewichts bevor?

Wie berichtet wird, soll Patrick Redding, der verantwortliche Creative-Director hinter „Gotham Knights“, in einem auf der San Diego Comic Con 2022 geführten Interview bestätigt haben, dass in den kommenden Wochen ein „wichtiger Bösewicht“ enthüllt werden soll, der sich euch entgegenstellen und euch in „Gotham Knights“ das Leben schwer machen wird. Ein konkreter Name wurde bisher leider nicht genannt.

Stattdessen wurde Redding folgendermaßen zitiert: „Auf einige der Bösewichte in unserem Spiel – von denen noch nicht alle enthüllt wurden und über die ich nicht sprechen kann – bin ich besonders stolz. Also würde ich dieser Frage gerne in ein paar Wochen nachgehen, wenn wir unsere große Bösewicht-Enthüllung hatten.“

Wie Redding kürzlich bestätigte, wird der Joker in „Gotham Knights“ nicht von der Partie sein. Allerdings deutete er an, dass wir uns möglicherweise auf ein Wiedersehen mit Harley Quinn freuen dürfen.

„Gotham Knights“ wird ab dem 25. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Die ursprünglich für die PlayStation 4 und die Xbox One geplanten Umsetzungen hingegen wurden aus technischen Gründen gestrichen.

