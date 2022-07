Gotham Knights: Batman ist „wirklich tot“ und Joker nicht dabei

Am gestrigen Donnerstag ist in San Diego die Comic-Con International gestartet. Dort beantwortete Kreativdirektor Patrick Redding ein paar Fragen der DC-Fans.

Er bestätigte dabei noch einmal, dass Batman „wirklich tot“ ist. Daran wird sich definitiv nichts ändern, weshalb keine Überraschung zu erwarten ist. Lediglich in den ersten zehn Minuten des Spiels wird er kurz zu sehen sein.

Harley Quinn könnte vorkommen

Einer der Fans wollte wissen, ob Joker einen Auftritt erhalten wird. Laut Redding ist dies nicht der Fall. Auch nach Harley Quinn wurde gefragt, wobei der Entwickler keine klare Antwort gab. Ein Auftritt der geisteskranken Braut ist also nicht ausgeschlossen.

„Ich werde weder bestätigen noch dementieren, ob Harley dabei ist“, sagte Redding im genauen Wortlaut.

An einer anderen Stelle verriet Redding: Es wird genau ein Riddler-Fragezeichen in Gotham City geben. Was genau euch hier erwartet, wird natürlich nicht bekanntgegeben.

Darüber hinaus war von angepassten Zwischensequenzen und Dialogen die Rede. Abhängig ist das vom Superheld, den ihr spielt.

Apropos Superheld: Vor einigen Stunden lud Warner Bros. Interactive einen Trailer zu Batgirl hoch. Nightwing und Robin wurden bereits vorher präsentiert. Fehlt also nur noch Red Hood.

„Gotham Knights“ kommt am 25. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC in den Handel. Im PlayStation Store wird ein Betrag in Höhe von 74,99 Euro verlangt.

