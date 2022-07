Google Stadia: Wird nicht abgeschaltet, bekräftigt Google nach falschem Gerücht

Wird Google Stadia in den nächsten Monaten abgeschaltet? Laut dem Technologieunternehmen ist an dieser Behauptung nichts dran. Stattdessen wird weiter daran gearbeitet, "großartige Spiele" auf die Plattform zu bringen.

Google Stadia ist noch nicht am Ende.

In den vergangenen Tagen machte ein Gerücht die Runde, laut dem Google Stadia bis Ende des Sommers deaktiviert werden soll. Diese Behauptung stammt aus einer Facebook-Gruppe vom Nutzer „Donny Jepp“, der angeblich mit einem Google-Mitarbeiter Kontakt hatte. Aufgegriffen wurde das Gerücht dann vom Twitter-Nutzer „Killed by Google“:

Gerücht machte bereits die Runde

Dabei möchte er erfahren haben: Auf einem Seminar in Kalifornien soll das Technologieunternehmen den Ausstiegsplan für seinen Streaming-Dienst thematisiert haben. Geplant sei demnach, Google Stadia bis Ende des Sommers abzuschalten. Diese Annahme machte jedenfalls die Runde und wurde sowohl auf Reddit als auch auf Twitter diskutiert.

Wegen dieses Gerüchts fragte ein Twitter-Nutzer bei Google persönlich nach. Und tatsächlich gab es kurz darauf eine Antwort, die sich folgendermaßen liest: „Stadia wird nicht abgeschaltet. Sei versichert, dass wir immer daran arbeiten, weitere großartige Spiele auf die Plattform und Stadia Pro zu bringen. Lass‘ uns wissen, wenn du weitere Fragen hast.“

So oder so waren die Aussagen des Facebook-Nutzers unschlüssig. Er verglich die angebliche Abschaltung mit dem Ende von Google Play Music, wonach die Nutzer ein bis zwei Monate vorher informiert werden. Allerdings hatten die Nutzer des Musik-Dienstes mehrere Monate Zeit, um zu YouTube Music zu wechseln. Zudem sollten die Abonnenten nicht zu einer anderen Plattform verschoben werden, was bei GPM aber der Fall war.

Über den Sommer hinaus finden ohnehin noch einige Spiele-Releases statt. Zum Beispiel kommt am 30. September „FIFA 23“ heraus, das neben Stadia für alle Konsolen und PC erscheint.

Neben der oben zitierten Antwort setzte Google Stadia noch einen eigenen Twitter-Beitrag ab. Darin zeigen die Verantwortlichen Humor und parodieren das beschriebene Gerücht. So habe das Unternehmen nach einem langem Seminar in Kalifornien eine bedeutsame Entscheidung getroffen: „Lange Rede kurzer Sinn, ihr könnt Wavetale jetzt bis zum 1. August ohne zusätzliche Kosten auf Stadia Pro spielen.“

