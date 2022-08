GAME: 36 Prozent der Konsolenspiele wurden 2021 digital gekauft

Videospiele werden zunehmend digital gekauft. Es ist ein Trend, der laut GAME, dem Verband der deutschen Spielebranche, auch in Deutschland erkennbar ist. Allerdings ist der Anteil der Digitalkäufe erheblich von der Plattform abhängig.

Laut GAME werden PC-Spiele in Deutschland fast immer auf dem digitalen Weg bezogen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil bei immerhin 93 Prozent, nachdem im Vorjahr aufgrund der Covid-19-Pandemie gar ein Anteil von 94 Prozent erreicht wurde. 2019 wählten Spieler „nur“ in 88 Prozent der Fälle ein digitales PC-Spiel.

Zwei Drittel der Konsolenspieler greifen zur Disk

Weit davon entfernt sind Konsolenspiele. Laut GAME betrug der Digitalanteil im vergangenen Jahr 36 Prozent – nach 35 Prozent im Jahr zuvor. 2019, also im Jahr vor dem COVID-19-Durchmarsch, wurde nur ein Digitalanteil von 24 Prozent erreicht. Auch wenn in den vergangenen zwei Jahren ein erkennbarer Zuwachs erfolgte, werden Konsolenspiele in Deutschland laut GAME noch immer vorrangig auf Disk gekauft.

Werden PC- und Konsolenspiele in einen Topf geworfen, ergibt sich ein Digitalanteil von 59 Prozent, nach 58 Prozent im Vorjahr. GAME weist darauf hin, dass es abhängig vom Preisbereich der Spiele zu größeren Unterschieden kommt. Rund 8 von 10 Games bis zu einem Preis von 30 Euro wurden demnach als Download gekauft. Bei höherpreisigen Spielen kommt es zu einem anderen Verhältnis: 68 Prozent aller Spiele in diesem Segment wurden 2021 auf Datenträgern erworben – sowohl in Online-Stores als auch im stationären Handel.

Die Angaben von GAME decken sich nicht mit den plattforminternen Statistiken von Sony. Das japanische Unternehmen verwies kürzlich auf einen weltweiten Digitalanteil von 79 Prozent im vergangenen Quartal. Berücksichtigt wurden ausschließlich PS4- und PS5-Spiele.

Die Zahlen von GAME wiederum basieren auf Erhebungen des GfK Consumer Panels und data.ai. Zugrunde liege „unter anderem eine für die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel.“

Gaming-Umsatz in Deutschland steigt

2021 wurden mit Games, Games-Hardware und Gebühren für Gaming-Online-Dienste in Deutschland insgesamt rund 9,8 Milliarden Euro umgesetzt. Verglichen mit dem Vorjahr ist es ein Zuwachs um 17 Prozent.

Dank steigender Nachfrage nach In-Game- und In-App-Käufe wuchs der Umsatz mit Computer- und Videospielen um 19 Prozent auf rund 5,4 Milliarden Euro. Der Umsatz mit Gaming-Hardware stieg um 18 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Da viele Unternehmen der Branche nach dem Boom der ersten beiden COVID-19-Jahre mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen haben, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Deutschland entwickelt.

Weitere Meldungen zu Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren