Modern Warfare 2: Frische Details im Rahmen der Call of Duty League Championship

Wie die Entwickler von Infinity Ward bekannt gaben, dürfen wir uns im Rahmen der "Call of Duty League Championship" über frische Details zum kommenden Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 2" freuen. Darüber hinaus wird es ein Gewinnspiel geben, in dem Codes für die Multiplayer-Beta verlost werden.

"Call of Duty: Modern Warfare 2" erscheint im Oktober 2022.

Zu den größten Titeln des Weihnachtsgeschäfts gehört traditionell der jährliche Ableger der „Call of Duty“-Reihe. „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das zur Zeit bei Infinity Ward entsteht, dürfte da keine Ausnahme bilden.

Wie die Verantwortlichen von Infinity Ward bekannt gaben, wird das Studio die „Call of Duty League Championship“ am Sonntag, den 7. August 2022 nutzen, um neue Details zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu enthüllen. Worum es genau geht, verrieten die Entwickler zwar nicht, könnten mit einem Gewinnspiel, das im Zuge des Events stattfindet, allerdings angedeutet haben, dass es um die bisher noch nicht offiziell angekündigte Beta zu „Modern Warfare 2“ gehen wird.

So werden im Rahmen der „Call of Duty League Championship“ nämlich Codes verlost, die den glücklichen Gewinnern eine Teilnahme an der Beta von „Modern Warfare 2“ ermöglichen.

Startet die Beta im September?

Anfang des vergangenen Monats erreichten uns erste unbestätigte Hinweise auf den Zeitraum der „Modern Warfare 2“-Beta. Während ein Produkteintrag von Amazon darauf hindeutete, dass die Beta im Laufe dieses Monats an den Start gehen könnte, wollte der Insider und Leaker „RalphValves“ in Erfahrung gebracht haben, dass die Beta im September 2022 startet, wobei die PlayStation-Versionen genau wie in den vergangenen Jahren den Anfang machen werden.

Anbei eine Übersicht über die unbestätigten Termine der Beta.

Woche 1 (nur auf PlayStation):

Early Access: 15. September bis 16. September (Vorbesteller-Bonus)

Offene Beta: 17. September bis 19. September

Woche 2 (Alle Plattformen):

Early Access: 22. September bis 23. September (Vorbesteller-Bonus)

Offene Beta: 24. September bis 26. September

Generell könnte der September für die „Call of Duty“-Community spannend werden. Wie der als gut vernetzte Quelle geltende Insider Tom Henderson kürzlich berichtete, soll im kommenden Monat nämlich auch der Multiplayer von „Modern Warfare 2“ vorgestellt werden. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

