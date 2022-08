Marvel’s Spider-Man Remastered: Der Launch-Trailer zur heute veröffentlichten PC-Version

Sony Interactive Entertainment bietet ab heute auch PC-Spielern die Möglichkeiten in die Straßen von New York City zu schwingen und "Marvel's Spider-Man Remastered" in bester Qualität zu genießen. Ein Launch-Trailer sorgt für die passende Stimmung.

Ab sofort ist Sony Interactive Entertainments Mega-Blockbuster „Marvel’s Spider-Man Remastered“ auch für den PC erhältlich. Passend zum Launch haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt, der noch einmal auf das Superheldenabenteuer einstimmt.

Eine Ultrawide-Unterstützung ohne Kompromisse

Die PC-Portierung wurde von Nixxes übernommen, die unter anderem eine Unterstützung für Ultrawide-Monitore und mehrere Bildschirme in die PC-Fassung bringen. Auf dem PlayStation Blog haben die Entwickler auch einige Worte zu dieser Unterstützung verloren, wobei unter anderem Grafikprogrammierer Hilze Vonck zu Wort kam.

„Seit fünf Jahren nutze ich einen Ultrawide-Monitor im Format 21:9. Für mich hat die Unterstützung von Ultrawide-Auflösungen in Videospielen eine besondere Bedeutung“, sagte Vonck. „Schließlich wollen wir den Spielern, die viel in ihre Setups investieren, die Möglichkeit geben, das Spiel auf die bestmögliche Weise zu erleben. Es macht wirklich einen riesigen Unterschied, den Titel auf Ultrawide- oder drei Monitoren zu spielen. So in das Spiel einzutauchen, ist einfach supercool!“

Des Weiteren habe man sich aufgrund des begeisterten Feedbacks der Spieler zu anderem PC-Spielen für die Unterstützung der Ultrawide-Monitore entschieden. Neben 21:9 unterstützt man auch Bildschirme mit dem Verhältnis 32:9 und 48:9 für drei Monitore. Durch die Ultrawide-Darstellung soll man noch tiefer in „Marvel’s Spider-Man Remastered“ eintauchen können.

Auch die Filmsequenzen wurden an bis zu 32:9 angepasst, wobei dies nicht so leicht umzusetzen war. So heißt es im Weiteren: „Die Ultrawide-Unterstützung im allgemeinen Gameplay zu implementieren, ist relativ einfach. Schwieriger wird es da bei den Filmsequenzen, die von den Grafikern bewusst für das Verhältnis 16:9 entworfen wurden. Außerhalb dieses Sichtbereiches passieren viele Dinge, die wir ändern mussten.“

Man hat sich trotzdem die Mühe gemacht, um PC-Spielern das perfekte Erlebnis zu bieten. Ob dies auch gelungen ist, könnt ihr bereits in unserem hauseigenen Test nachlesen. Hier ist jedoch erst einmal der offizielle Launch-Trailer zur PC-Version von „Marvel’s Spider-Man Remastered“:

