Turtle Beach: Neue PlayStation-Modelle sind im Anflug

Der Geschäftsführer von Turtle Beach hat in der letzten Investorenkonferenz neue Headsets für die PlayStation 5 bestätigt.

Turtle Beach ist ein Unternehmen, das sich auf Gaming-Headsets spezialisiert hat. Sowohl für den PC als auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen werden diverse Modelle angeboten.

Wie sich einer Aussage des Geschäftsführers Jürgen Stark entnehmen lässt, kommen in absehbarer Zeit neue Modelle für die PlayStation hinzu. Zudem erwähnte er die neuen Premium-Modelle für die Xbox.

„Ich freue mich sehr über unsere neuen kabellosen Premium-Modelle, wobei die Xbox-Modelle in den oberen Preissegmenten mitmischen und die PlayStation-Modelle auf dem Weg sind“, teilte der CEO mit.

In den USA sehr beliebt

An einer anderen Stelle verwies Stark auf den Erfolg der Konsolenmodelle. So waren in den Vereinigten Staaten fünf der zehn meistverkauften PlayStation-Headsets von Turtle Beach. Bei den Xbox-Kopfhörern stammen drei der fünf beliebtesten Headsets vom US-amerikanischen Audio-Gaming-Unternehmen.

Wie sich der Geschäftsmann diesen Erfolg erklärt? Seine Worte dazu: „Dieser Erfolg wird von großartigen Produkten, wertvollen und patentierten Innovationen, die zur Marke werden, und einer starken Umsetzung angetrieben.“

Genauere Details zu den neuen PS5-Headsets liegen aktuell nicht vor. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, wird PLAY3 schnellstmöglich darüber berichten.

Ein paar PS5-kompatible Headsets brachte erst vor kurzem INZONE auf den Markt. Insgesamt vier Modelle (H3, H7, H9, M9) können gekauft werden. Genauere Informationen darüber inklusive den zwei Monitoren findet ihr in der Ankündigungsmeldung zur INZONE-Kollektion.

