Flashback 2: Nachfolger zum Retro-Abenteuer wurde verschoben

Die Verschiebungswelle hält an: Microids gab heute die Verschiebung von "Flashback 2" auf 2023 bekannt.

Der Nachfolger zum Retro-Titel „Flashback“ erscheint doch nicht wie geplant in diesem Winter. Wie bei vielen anderen Spielen erfolgt auch hier eine Verschiebung auf das Jahr 2023. Ein konkreter Erscheinungstermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Team arbeitet weiterhin hart

Im Statement dazu schreibt Publisher Microids: „Wir haben heute eine wichtige Neuigkeit bezüglich der Veröffentlichung des Videospiels Flashback 2 zu verkünden. Zuallererst möchten wir uns bei euch allen für eure Geduld und eure Unterstützung bedanken. Unser Team arbeitet hart daran, ein Abenteuer zu liefern, das den Erwartungen der Spieler an diese beliebte Franchise entspricht, die uns seit mehr als drei Jahrzehnten am Herzen liegt.“

Auch bei diesem Projekt reicht die eingeplante Entwicklungszeit also nicht aus, um den Fans das gewünschte Spielerlebnis bieten zu können. Über die Fortschritte der weiteren Entwicklung soll jedenfalls regelmäßig informiert werden. Zudem hoffen die Verantwortlichen, dass „Flashback 2“ den Spielern im Endeffekt gefallen wird.

„Flashback 2“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung. Hauptcharakter Konrad B. Hart zieht hier erneut in den Kampf gegen die Morphs. Weil sie seinen besten Kumpel namens Ian entführt haben, ist er motivierter denn je, den Gestaltwandlern die Stirn zu bieten.

Sowohl Action als auch Rätsel sollen in der Fortsetzung eine wichtige Rolle spielen. Neben altbekannten Schauplätzen wie Neo Washington sollen außerdem neue Areale enthalten sein. Beispiele: Neo Tokyo oder eine Raumstation.

