Koei Tecmo: Arbeitet offenbar gemeinsam mit EA an einer neuen Marke

Arbeitet Electronic Arts zusammen mit Koei Tecmo an etwas völlig Neuem?

Es sieht danach aus, dass Koei Tecmo gemeinsam mit Electronic Arts an einer neuen Marke arbeitet. Das konnte ein Benutzer auf einem Discord-Server über die Origin-API herausfinden. Auf Reddit wurde darauf aufmerksam gemacht.

Erste Details nächsten Monat?

Später äußerte sich der gut informierte Branchen-Insider Jeff Grubb dazu. Er bestätigte die Arbeiten an einer neuen IP und geht davon aus: Nächsten Monat werden dazu erste Details enthüllt.

„Es ist echt, ich kann bestätigen, dass Koei Tecmo mit EA an einem Partnerspiel arbeitet. Es ist so, dass sie wahrscheinlich ein Musou machen werden, wie ein Mass Effect Musou oder so, aber das ist nichts davon.“

Falls jemand den Begriff „Musou“ nicht kennt: Das ist ein Subgenre bei japanischen Produktionen, in denen man den Feinden stark überlegen ist. Ganz im Gegensatz zu Soulslike-Ablegern metzelt ihr euch hier locker durch die gegnerischen Horden. In den meisten Fällen ist mit dieser Bezeichnung die „Warriors“-Reihe von Koei Tecmo gemeint.

Übrigens lässt sich die Origin-API inzwischen nicht mehr aufrufen. Nur noch eine Fehlermeldung ist zu sehen. Anscheinend hat EA davon Wind bekommen und entsprechende Maßnahmen umgesetzt.

Sollte die neue Marke im September tatsächlich angekündigt werden, erfahrt ihr es bei uns schnellstmöglich. Bis dahin handelt es sich hierbei lediglich um ein Gerücht.

