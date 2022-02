Nioh 2: Koei Tecmo nennt die neuesten weltweiten Verkaufszahlen

Im März 2020 veröffentlichten Koei Tecmo und Team Ninja das beinharte Action-Rollenspiel „Nioh 2“ für die PlayStation 4. Seitdem folgten auch Umsetzungen für den PC (via Steam) und im Rahmen der „Nioh Collection“ auch für die PlayStation 5. Nun haben die Verantwortlichen auch die Verkaufszahlen der physischen und digitalen Versionen aktualisiert.

Das Interesse an der Reihe ist weiterhin hoch

Demnach konnte „Nioh 2“ in der Zwischenzeit die Marke von 2,5 Millionen verkauften Einheiten knacken. Zuletzt hatte man im April 2021 von weltweit zwei Millionen Verkäufen berichtet, womit man in gut einem Jahr noch einmal eine halbe Million Einheiten absetzen konnte. Dies ist für Koei Tecmo durchaus als großer Erfolg zu verbuchen, auch wenn der erste Teil bis heute über drei Millionen Verkäufe erreichen konnte.

In „Nioh 2“ stellen sich die Spieler Horden fürchterlicher Yokai, die einem an den verwüsteten Schauplätzen der japanischen Sengoku-Ära ans Leder wollen. Eine tiefgründige Originalgeschichte rund um die Militärführer der damaligen Zeit zieht die Spieler in diese Welt, die die Realität mit der japanischen Mythologie verbindet. Mit dem Yokai-Wandel kann man sich selbst in solch eine mächtige Gestalt verwandeln, um sich den sonst übermächtigen Feinden in den Weg stellen zu können.

Darüber hinaus kann es in „Nioh 2“ geschehen, dass einen die Feinde in das Dunkle Reich ziehen, in dem die Kämpfe noch anspruchsvoller werden. Somit wird man sich stets auch neuen Herausforderungen ausgesetzt sehen.

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich weder „Nioh 2“ noch die „Nioh Collection“ im PlayStation Store im Angebot. Somit würde einen das Hauptspiel derzeit 39,99 Euro kosten, während die Spielesammlung mit 79,99 Euro zu Buche schlagen würde. Somit sollte man bei den allwöchentlichen Angeboten ein Auge offen halten, wenn man noch ein wenig bei einem Kauf sparen möchte.

Im nächsten Monat erscheint mit „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ das neueste Spiel aus dem Hause Team Ninja. Die Entwickler nutzen die bekannte Rollenspielvorlage von Square Enix und verwandeln es in ein knackiges Action-Rollenspiel, das vermutlich in Sachen Schwierigkeit den „Nioh“-Spielen in nichts nachstehen wird.

Quelle: Gematsu

