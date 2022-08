Nobody Saves the World: „Frozen Hearth“-DLC angekündigt – Termin und Trailer

Nobody Saves the World:

Das Action-Rollenspiel "Nobody Saves the World" wird in wenigen Wochen einen DLC erhalten. Mit "Frozen Hearth" werden eine neue Region, neue Rätsel und Herausforderungen sowie weitere Formen ins Spiel kommen.

Die zuständigen Entwickler der DrinkBox Studios haben einen DLC namens „Frozen Hearth“ für das Action-Rollenspiel „Nobody Saves the World“ angekündigt. Bereits am 13. September 2022 werden die neuen Inhalte zum Preis von 4,99 Euro für alle Plattformen erscheinen. Ein Bundle, das sowohl das Hauptspiel als auch den DLC beinhaltet, wird für 27,99 Euro erhältlich sein.

Frische Ideen und neue Herausforderungen

Zu der Ankündigung betonten die Entwickler in Person des Lead Designers Ian Campbell, dass man bei der Veröffentlichung des Spiels so viele Ideen im Schneideraum zurücklassen musste. Durch den DLC hatte man nun die Möglichkeit, einige dieser Ideen doch noch zum Leben zu erwecken. Man hatte eine großartige Zeit, als man weitere Formen, Rätsel und Herausforderungen erschuf.

In „Frozen Hearth“ wird eine vergessene Region im tiefen Untergrund auf die Spieler warten. Dort kämpfen die stärksten Krieger in „The Tempering“ um Ruhm und Ehre. Dabei handelt es sich um eine Reihe an Rätseln und Herausforderungen, die die Transformationsfähigkeiten sowie die Kreativität der Spieler an die Grenzen treiben werden. Wenn man die Prüfungen erfolgreich abschließt, erhält man die zwei neuen Formen „Killer Bee“ und „Mechanic“, die daraufhin sowohl im DLC als auch im Hauptspiel benutzt werden können.

Zum Thema: Nobody Saves The World –Mit Erscheinungstermin für PlayStation angekündigt

„Nobody Saves the World“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Hier ist der offizielle Ankündigungstrailer zu „Frozen Hearth“:

Weitere Meldungen zu Nobody Saves the World.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren