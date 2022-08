Devolver Digital: Neues Projekt wird diese Woche vorgestellt

Kurz und knapp kündigte Devolver Digital über Twitter an: „Neue Spiel-Ankündigung kommt diese Woche.“ Im Gegensatz zu anderen Publishern hat Devolver also auf die Gamescom verzichtet und stellt sein nächstes Projekt auf eigene Faust vor.

Möglicherweise wird dieses Spiel von The Beans Team entwickelt. Das ist ein Entwicklerstudio im kanadischen Toronto, das frühere Ubisoft-Entwickler gegründet haben.

Vielleicht ein Action-Adventure

Schon seit Juni 2020 ist bekannt, dass die beiden Videospielunternehmen zusammenarbeiten, um an „unangekündigtem neuem geistigem Eigentum“ zu arbeiten. Eine dazu veröffentlichte Stellenanzeige enthielt den Hinweis: Es handelt sich um ein Action-Adventure mit First-Person-Perspektive, das mittels der Unreal Engine 4 entwickelt wird. Zudem sollen „reichhaltige, dynamische Charaktere und Feinde“ vorkommen, verriet die Ausschreibung für einen KI-Programmierer.

In diesem Jahr hat Devolver Digital schon einige Spiele herausgebracht. Zuerst kam „Shadow Warrior 3“, „Trek To Yomi“, „Weird West“, „Serious Sam: Tormental“ und „Cult of the Lamb“. Besonders erfolgreich davon war der letztgenannte Titel, der sich innerhalb einer Woche über eine Million Mal verkaufte. Wer Interesse hat, kann für rund 25 Euro zuschlagen.

Als Nächstes folgt übrigens „Return to Monkey Island“, das am 19. September für Nintendo Switch und PC veröffentlicht wurde. Und auch „Wizard with a Gun“ soll noch in diesem Jahr für diese beiden Plattformen erscheinen.

