Splitgate: Weiterentwicklung eingestellt – 1047 Games plant keine neuen Features mehr

Wie bereits bekannt sein dürfte, arbeiten die Entwickler von 1047 Games derzeit an einem neuen Projekt, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht und sich erneut als ein kostenlos spielbarer Multiplayer-Shooter mit Portalen verstehen wird.

Doch was bedeutet das Ganze eigentlich für „Splitgate“? Diese Frage beantwortete 1047 Games in einer aktuellen Mitteilung an die Community, in der darauf hingewiesen wurde, dass der Multiplayer-Shooter weiter unterstützt wird. Allerdings wird 1047 Games die Unterstützung zurückfahren und keine neuen Features mehr entwickeln.

Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass „Splitgate“ ganz aufgegeben wird. Stattdessen wurde versprochen, dass die Spieler und Spielerinnen in den nächsten Monaten weiter mit Playlist-Updates, Bugfixes oder Battle-Passen versorgt werden.

Das Entwickler-Statement im Wortlaut

„Nach sorgfältiger Prüfung und vielen Überlegungen hat das Team von 1047 Games entschieden, dass wir die Feature-Entwicklung von Splitgate beenden, um das Spiel zu entwickeln, das Fans verdienen – und es so zu bauen, dass nicht versucht wird, ein vorhandenes Produkt nachzurüsten und live zu betreiben“, so 1047 Games.

„Wir lenken unsere Aufmerksamkeit von iterativen, kleineren Updates ab und konzentrieren uns voll und ganz auf ein neues Spiel im Splitgate-Universum, das revolutionäre, nicht evolutionäre Änderungen an unserem Spiel bringen wird. Es wird ein Shooter sein, es wird Portale haben und es wird auf Basis der Unreal Engine 5 entworfen. Oh, und es wird kostenlos sein.“

Wann mit der Enthüllung des neuen Projekts zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

Important announcement from 1047 Games about the future of Splitgate: pic.twitter.com/5E0YG1DWQm — Splitgate (@Splitgate) September 2, 2022

