Biomutant: Jetzt für Current-Gen-Konsolen erhältlich – Release-Trailer

Am heutigen Dienstag ist "Biomutant" für PS5 und Xbox Series X/S erschienen. Im dazu hochgeladenen Release Trailer dürft ihr nochmals einen Blick auf die verbesserte Optik werfen.

"Biomutant" kam im Mai 2021 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt.

„Ihr Wung-Fu-Erlebnis wird nie wieder dasselbe sein“, wird von offizieller Seite versprochen. „Biomutant“ ist nämlich ab sofort für die aktuellen Konsolen verfügbar!

Um auf den heutigen Release aufmerksam zu machen, veröffentlichte Experiment 101 und THQ Nordic den obligatorischen Launch-Trailer.

Gratis-Upgrade oder nicht?

Besitzt ihr das Open World-RPG schon, könnt ihr ein kostenfreies Next-Gen-Upgrade vornehmen. So wird es in der Beschreibung des Trailers versprochen. Allerdings schreiben einige Nutzer in den Kommentaren, dass für das Upgrade 40 Euro verlangt werden.

Neueinsteiger zahlen im PS Store jedenfalls einen Betrag von 39,99 Euro. Habt ihr eine Mitgliedschaft bei PS Plus Premium, könnt ihr übrigens zwei Stunden lang testen.

Wie gewohnt werden die üblichen Verbesserungen geboten: eine 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde und deutlich kürzere Ladezeiten. Auch die Funktionen des DualSense-Controllers und HDR werden nun unterstützt. Hilfreich könnten zudem die Activity Cards sein, über die ihr an bestimmten Stellen im Spiel einsteigen könnt. Zusätzlich erhaltet ihr hier Infos zu euren erzielten Fortschritten.

Zwischen diesen drei Grafikmodi dürft ihr auswählen:

Quality : 4K-Auflösung und 30 FPS.

: 4K-Auflösung und 30 FPS. Quality unleashed : 4K-Auflösung und 40 bis 60 FPS.

: 4K-Auflösung und 40 bis 60 FPS. Performance: 1440p-Auflösung und 60 FPS.

Related Posts

Viele von euch werden sich erinnern, dass „Biomutant“ nicht besonders gut angekommen ist. Deswegen äußern einige Spieler in der Kommentarleiste des Trailers noch mal ihren Unmut. Sie raten vom Kauf ab und bezeichnen den Titel unter anderem als Enttäuschung. Ob ihr dem zustimmt oder dem Rollenspiel eine (weitere) Chance gibt, müsst ihr für euch entscheiden.

Weitere Meldungen zu Biomutant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren