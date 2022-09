PS Plus Essential: Spiele für PS4 und PS5 freigeschaltet

Sony hat die PS Plus Essential-Spiele für September 2022 freigeschaltet. Rund einen Monat lang haben die Abonnenten Zeit, die Neuzugänge in Anspruch zu nehmen.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet, dass die neuen PS Plus-Spiele der Essential-Stufe freigeschaltet wurden. Drei weitere Games können im September in Anspruch genommen werden, darunter ein Titel explizit für die PS5.

Bei den PS Plus Essential-Spielen für September 2022 handelt es sich um „Need for Speed Heat“ (PS4), „Toem“ (PS5) und „Granblue Fantasy: Versus“ (PS4), die ab sofort aus dem PlayStation Store geladen werden können. Weitere Details zu den Spielen und die jeweiligen Links zu den Produkteinträgen seht ihr nachfolgend:

PS Plus Essential im September 2022

Need for Speed Heat (PS4)

Veröffentlicht im November 2019

Metascore: 72

Userscore: 6.1

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Toem (PS5)

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 80

Userscore: 4,7

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Veröffentlicht im März 2020

Metascore: 78

Userscore: 6.5

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald die PS Plus-Spiele für September 2022 in der persönlichen Bibliothek sind, können sie dauerhaft gespielt werden, solange eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht. Werden die Spiele vor dem Austausch des PS Plus Essential-Angebotes im kommenden Oktober nicht in die Bibliothek gepackt, verfällt der Anspruch.

Für PS Plus-Mitglieder hat der September noch mehr zu bieten. So können PS Plus-Inhaber in den Stufen Extra und Premium ab dem 20 September 2022 Spiele wie „Deathloop“, „Assassin’s Creed Origins“, „Watch Dogs 2“ und „Dragon Ball Xenoverse 2“ in Anspruch nehmen. Für Premium-User kommen einige Klassiker hinzu. Eine Übersicht über alle September-Zugänge findet ihr hier.

PS Plus im Oktober 2022

Auch wenn der September erst begonnen hat, können wir einen Blick auf den Oktober werfen. Denn auch im kommenden Monat werden weitere PS Plus-Spiele in die Bibliothek hinzugefügt. Da Sony meist an einem bestimmten Schema festhält, sollten die Titel am 28. September 2022 angekündigt werden. Die Essential-Spiele werden voraussichtlich am 4. Oktober 2022 freigeschaltet, Extra und Premium dürften am 18. Oktober 2022 an der Reihe sein.

PlayStation Plus schlägt im Jahr mit 59,99 bis 119,99 Euro zu Buche, wobei der zu zahlende Betrag maßgeblich von der gewählten Stufe abhängt. Informationen zu den drei Stufen Essential, Extra und Premium halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

