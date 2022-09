Evil West: 13-minütiger Gameplay-Trailer zum blutigen Actionspiel veröffentlicht

Das Wild West-Actionspiel "Evil West" zeigt sich in einem neuen umfangreichen Gameplay-Trailer, der sowohl einige Zwischensequenzen als auch blutige Spielszenen parat hält.

Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Flying Wild Hog haben einen weiteren erweiterten Gameplay-Trailer zum kommenden Actionspiel „Evil West“ bereitgestellt. Dadurch bekommen wir insgesamt 13 Minuten Gameplay und Zwischensequenzen aus dem Western-Abenteuer zu sehen, wobei ein frühes Level der Kampagne sowie ein zusätzlicher Bosskampf präsentiert werden.

Ein brutales Abenteuer voller Vampire

In „Evil West“ verzehrt eine dunkle Bedrohung die amerikanische Grenze, wobei man als einer der letzten Agenten eines streng geheimen Vampirjäger-Instituts zwischen der Menschheit und dem tief verwurzelten Terror steht, der den Schatten entsteigt. Man wird sich der Vampirbedrohung entgegenstellen und alles tun, um die Vereinigten Staaten zu retten.

Mit donnernden Schusswaffen, einem blitzschnellen Handschuh und einer Handvoll Gadgets wird man die Eingeweide der blutrüstigen Ungeheuer in der Umgebung verteilen. Dies kann man sowohl als Einzelkämpfer als auch im kooperativen Mehrspieler mit einem Freund tun.

Eine storylastige Kampagne soll Erkundungen, Waffen- und Werkzeugverbesserungen, die Freischaltung von neuen Vorteilen und mehr zu bieten haben, sodass man auch einen eigenen Spielstil ausleben kann.

„Evil West“ wird am 22. November 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen. Hier ist erst einmal der neueste Gameplay-Trailer zum Wild West-Actionbrett:

