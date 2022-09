PS5: Ex-Sony-Manager erklärt Verzicht auf Ordner zum Launch

Auf der PS5 können mittlerweile Ordner eingesetzt werden, die für mehr Übersicht sorgen und vor allem Spielern, die nicht nur vier oder fünf Games griffbereit haben möchten, das Leben erleichtern.

Allerdings handelt es sich bei den Ordnern um ein Feature, das sich viele Spieler schon für die Launch-Version der PS5-Software gewünscht hätten. Auch Kotaku beklagte sich in dieser Woche über deren späte Einführung, was auf Twitter eine Erklärung nach sich zog.

Ein ehemaliger Sony-Manager betonte in einer Reaktion auf den Artikel von Kotaku, dass die PS5-Ordner nicht zum Start verfügbar waren, weil Sony eine Crunch-Phase vermeiden wollte, besonders als die weltweite Pandemie auf ihrem Höhepunkt war.

„Hey Kotaku. Wir haben diese Konsole mitten in einer globalen Pandemie gebaut, ohne dass irgendjemand dafür crunchen musste… Um das zu verwirklichen, mussten einige Dinge weichen. Es wäre schön, wenn ihr deswegen nicht unhöflich wärt. Die Gesundheit der Mitarbeiter hatte Priorität, und darüber bin ich froh“, so Trombetta.

Hey @kotaku… we built this console in the middle of a global pandemic without requiring crunch from anyone… Some things had to go to make that a reality. It’d be nice if you weren’t rude about it. Employee health was the priority and I’m glad it was. https://t.co/HfT02bC4f2

— HUGE alternagod (@alternagod) September 7, 2022