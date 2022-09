PS5: Neue Firmware lässt euch alle versteckten Trophäen eines Spiels auf einmal anzeigen

In der Vergangenheit umfassten die Firmware-Updates der PlayStation-Konsolen immer wieder neue Features, die im offiziellen Changelog nicht aufgeführt worden. So auch im Fall der in dieser Woche veröffentlichten PS5-Firmware "22.02-06.00.00.42", mit der es euch ermöglicht wird, die Inhalte aller versteckter Trophäen eines Titels auf einmal anzuzeigen.