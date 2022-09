PS5: Bundles mit FIFA 23 laut Leak geplant

Das nächste PS5-Bundle ist offenbar in Reichweite. Im Internet tauchten Bilder zu Paketen mit einem Exemplar von "FIFA 23" auf. Auch ein Bundle mit dem DualSense-Controller wird es offenbar geben.

Sony strahlt in der kommenden Nacht eine neue State of Play-Show aus, in deren Rahmen das Unternehmen Neuigkeiten über kommende Spiele teilen möchte. Zehn Games werden thematisiert. Doch auch zu einer Art Hardware-Ankündigung könnte es kommen.

So tauchten heute Bilder auf, die PS5-Bundles mit einem Exemplar des kommenden Fußballspiels „FIFA 23“ als Voucher-Code zeigen. Ausgeliefert werden soll das Paket sowohl mit dem Standardmodell der PS5 als auch in der Digital Edition.

Noch nicht mit der 1200er Revision

Spieler, die bereits eine PS5 besitzen, können den Produktabbildungen zufolge wahlweise auch ein Paket erwerben, das sich aus einem digitalen Exemplar von „FIFA 23“ und dem DualSense-Controller der PS5 zusammensetzt. Damit steht für gemütliche Couch-Duelle ein zusätzliches Eingabegerät zur Verfügung.

Winfuture berichtet, dass es sich bei den Konsolen der Bundles nicht um die neuen Modelle der Hardware-Revision 1200 handelt. Das heißt, Käufer bekommen weiterhin die Modelle CFI-1116A (Optical) und CFI-1116B (Digital) geliefert, haben dadurch aber keine signifikanten Vor- oder Nachteile.

Vorherigen Berichten zufolge ist die neue Hardware-Revision, die bereits in Australien im Einsatz ist, leichter. Erste Tests deuteten ebenfalls auf einen leicht zurückgegangenen Stromverbrauch hin. Davon abgesehen ist das Ergebnis auf dem Bildschirm dasselbe.

Preisangaben liegen zu den Bundles noch nicht vor. Die Standardversion der PS5 mit einem Exemplar von „FIFA 23“ könnte bei um die 600 Euro liegen, das Paket mit der Digital Edition bei etwa 500 Euro. Beim DualSense-Bundle könnten es etwa 120 Euro werden. Gewissheit bringt die in Kürze zu erwartete Ankündigung.

Auch zum Veröffentlichungstermin wurden keine Angaben gemacht. Allerdings liegt dieser auf der Hand: „FIFA 23“ wird am 28. September 2022 in den Handel gebracht. Gleichzeitig dürften die PS5-Bundles durchstarten, bei denen einmal mehr davon auszugehen ist, dass sie im Handel – sowohl online als auch lokal – nur mit viel Glück gekauft werden können.

Auch wenn die PS5-Bundles in der heutigen State of Play nicht angesprochen werden sollten, dürfte sich ein Blick auf die Show lohnen. Weitere Details zum Event haben wir in dieser Meldung zusammengefasst.

