XIII: Das überarbeitete Remake ist ab sofort spielbar

Weil das Remake zum Cel-Shading-Shooter „XIII“ eine Katastrophe war, arbeitete Tower Five in den vergangenen Monaten an einem umfangreichen Technik-Update. Heute ist es schließlich so weit und die Spieler dürfen eine stark verbesserte Version in Angriff nehmen.

Gratis-Update für Käufer des Remakes

Sowohl für PS5, Xbox Series X/S als auch Nintendo Switch ist das Spiel erschienen. Wer das Spiel für PS4, Xbox One und PC gekauft hat, kann sich das Update kostenlos herunterladen.

Schnell wird euch auffallen: Der kritisierte Grafikstil wurde überarbeitet und ähnelt stärker dem Originalspiel aus dem Jahr 2003. Auch bei der Soundkulisse sind deutliche Unterschiede bemerkbar. Außerdem hat das Entwicklerteam die Gegner-KI aufgewertet und das User Interface angepasst. Spielt ihr auf der PlayStation 5, könnt ihr noch einen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde auswählen.

Komplett neu dabei ist der Multiplayer-Modus. Hier können zwischen 2 und 13 Spieler gegeneinander antreten.

Wie sich die neue Version von „XIII“ auf der PS5 schlägt, zeigt ein Gameplay-Trailer aus dem vergangenen Monat. Die präsentierten Spielszenen sind bei euch gut angekommen. So schrieb beispielsweise Pitbull Monster: „Sieht schon mal besser aus, als das erste Remake.“ Samael schrieb wiederum: „Sehr löblich, dass an dem Spiel noch so viel geschraubt wurde. Jetzt wirds auch endlich gezockt.“

Falls ihr den Shooter noch nicht besitzt: Sowohl die PS5- als auch die PS4-Version kostet im Store 39,99 Euro.

