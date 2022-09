PlayStation VR2: Mehrere Portierungen älterer VR-Titel in Arbeit?

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden wir endlich mit handfesten Informationen zu PlayStation VR2 bedacht. Zum einen gab Sony Interactive Entertainment bekannt, dass das Virtual-Reality-Headset im Frühjahr 2023 erscheinen wird.

Darüber hinaus räumte das japanische Unternehmen in dieser Woche ein, dass PlayStation VR2 zu den Spielen seines Vorgängers nicht kompatibel sein wird. Ein Schritt, den Hideaki Nishino, Senior-Vice-President of Platform-Experience bei Sony Interactive Entertainment, mit dem Vorhaben begründete, sich voll und ganz auf die neue Erfahrung und die technischen Vorzüge von PlayStation VR2 konzentrieren zu wollen.

Allem Anschein nach arbeiten diverse Entwickler allerdings schon an entsprechenden Umsetzungen und Portierungen.

Dies berichtet der auf Virtual-Reality-Headsets spezialisierte Kanal „PSVR2 Without Parole“, der sich in der Vergangenheit des Öfteren mit korrekten Insider-Informationen hervortat. Wie „PSVR2 Without Parole“ berichtet, sollen sich mehrere Umsetzungen von PlayStation VR-Titeln für PlayStation VR2 in Entwicklung befinden. Konkrete Namen nannte der Kanal allerdings nicht.

Stattdessen heißt es lediglich kurz und knapp: „Wir werden aber! Während wir hier sprechen, arbeiten unzählige Entwickler an PSVR2-Versionen ihrer PSVR1-Spiele!“ Daher bleibt nicht nur abzuwarten, welche PlayStation VR-Titel im Detail für PlayStation VR2 umgesetzt werden sollen. Darüber hinaus steht die Frage im Raum, ob Besitzer der entsprechenden Titel ein weiteres Mal zur Kasse gebeten werden oder ob die jeweiligen PlayStation VR2-Umsetzungen in Form von kostenlosen Updates beziehungsweise Upgrades ins Rennen geschickt werden.

Sollten die von „PSVR2 Without Parole“ angedeuteten Portierungen offiziell angekündigt werden, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Welche PlayStation VR-Spiele würdet ihr gerne auf PlayStation VR2 spielen? Verratet es uns in den Kommentaren.

We will though! Tons of devs are working on PSVR2 versions of their PSVR1 games as we speak! 😀

— PSVR2 Without Parole (@parolePSVR) September 16, 2022