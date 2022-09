PSVR2: Erste Hands-On-Videos zeigen Hardware und Spiele

Im Internet wurden die ersten Anspielberichte zu PlayStation VR2 veröffentlicht. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die PS5-Fraktion im kommenden Jahr ein Stück Hardware erwartet, das sich niemand, der ein wenig Interesse an Virtual Reality hat, entgehen lassen sollte.

Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einige Videos, in denen auf Basis der Anspielsessions die Hardware und auch verschiedene Spiele vorgestellt werden.

Stimmen aus der internationalen Presse

The Verge stellte fest: „Selbst nach nur ein wenig Zeit mit dem Gerät scheint es so, als ob das neue Headset in fast jeder Hinsicht ein größeres Upgrade als die ursprüngliche PSVR sein wird.“ Im weiteren Verlauf werden die Sense-Controller gelobt. Die Haptik sei „exzellent“, sodass Spieler, die den DualSense gewohnt sind, offenbar eine Hardware auf dem selben Level erwarten können.

Polygon-Autor Matt Leonezu PlayStation VR2, dass die Erfahrung mit der PSVR2 ihn daran erinnert habe, etwas verpasst zu haben. Entsprechend lautet die Headline seines Erfahrungsberichtes: „PlayStation VR2 lässt mich wieder in VR verliebt sein.“

Ian Higtons von Eurogamer blies in ein ähnliches Horn. „Wow, wow, wow, wow. Das ist das Wort, das mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich versuche, meine Zeit mit PlayStation VR 2 zusammenzufassen. Als langjähriger VR-Fan kann ich mit Sicherheit sagen, dass meine erste praktische Erfahrung mit Sonys kommendem Headset meine VR-begeisterten Socken umgehauen hat.“

Auch auf dem PlayStation Blog wurde ein Artikel veröffentlicht, der sich PlayStation VR2 annimmt. Thematisiert werden darin die Spiele „Horizon Call of the Mountain“, „Resident Evil Village“, „The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution“ und „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition“.

Veröffentlicht wird PlayStation VR2 im ersten Quartal 2023, sodass sich VR-Fans noch einige Monate in Geduld üben müssen. Zum Preis wurden bislang keine Angaben gemacht. Aber wir mutmaßen einfach mal, dass dieser im Bereich des Preises der PS5 angesiedelt sein wird.

In unserer Umfrage mit bislang 5.600 Teilnehmern gaben 35 Prozent an, dass sie bis zu 400 Euro bezahlen würden, 33 Prozent würden bis zu 500 Euro investieren. 16 Prozent der Befragten würden bis zu 300 Euro ausgeben, was ein sehr unwahrscheinlicher Preis ist. Der Rest würde bis zu 600 Euro oder mehr auf den Tisch legen.

