Splinter Cell: Kleines Status-Update zum Remake – Release wohl noch weit entfernt

Auch wenn das Remake zu "Splinter Cell" bisher keinen konkreten Releasezeitraum spendiert bekam, können wir wohl davon ausgehen, dass das Projekt noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Wie sich einer aktuellen Stellenausschreibung entnehmen lässt, wurden nämlich noch nicht einmal die Arbeiten an der Geschichte abgeschlossen.

Nach den zahlreichen Gerüchten der Vergangenheit wurde das Remake zum Stealth-Action-Klassiker „Splinter Cell“ Ende des vergangenen Jahres endlich offiziell angekündigt.

Nachdem es um das Projekt zuletzt recht still wurde, erreichte uns nun ein kleines Status-Update, das vermuten lässt, dass das Remake von „Splinter Cell“ noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat. Wie eine Stellenausschreibung, mit der sich die Verantwortlichen von Ubisoft Toronto auf die Suche nach einem Scriptwriter begeben, verdeutlicht, wurden bisher noch nicht einmal die Arbeiten an der Geschichte abgeschlossen.

In einem entsprechend frühen Entwicklungsstadium dürfte sich daher auch das restliche Projekt befinden.

Die Geschichte soll modernisiert werden

Weiter wird in der Stellenbeschreibung ausgeführt, dass die Geschichte des originalen „Splinter Cell“ aus dem Jahr 2002 für das heutige Publikum modernisiert werden soll: „Auf der Grundlage des ersten Splinter Cell-Spiels schreiben und aktualisieren wir die Geschichte für ein modernes Publikum. Wir möchten den Geist und die Themen des Originalspiels beibehalten, während wir unsere Charaktere und die Welt erkunden, um sie authentischer und glaubwürdiger zu machen.“

„Als Drehbuchautor bei Ubisoft Toronto werden Sie dem Narrative-Team beitreten und dabei helfen, ein zusammenhängendes und fesselndes Erzählerlebnis für ein neues Publikum von Splinter Cell-Fans zu schaffen“, heißt es weiter. Abgesehen von der Tatsache, dass das Remake auf Basis Snowdrop-Engine entsteht, wurden bisher keine konkreten Details genannt.

Als sicher gilt allerdings, dass das Remake zu „Splinter Cell“ für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

