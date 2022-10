Jetpack Interactive: Support-Studio arbeitet mit Sony an einem Live-Service-Spiel

Im kanadischen Vancouver ist Jetpack Interactive zuhause. Das kleine Support-Studio hat in der Vergangenheit bei verschiedenen Projekten ausgeholfen, wozu beispielsweise die „NBA Live“-Reihe oder das Steam-Upgrade von „Dark Souls“ zählt.

Ein ambitioniertes Vorhaben

Jetzt darf das kleine Entwicklerstudio an einem anspruchsvolleren Projekt mitwirken: Gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment wird an einer AAA-Marke gearbeitet, die dem Live-Service-Bereich zuzuordnen ist. Entnehmen lässt sich diese Info einer kürzlich veröffentlichten Stellenanzeige.

Wir erinnern: Bis zum Jahr 2026 möchte Sony mindestens zehn Live-Service-Spiele auf den Markt bringen. Zu einem davon wird also Jetpack Interactive zusteuern.

Für das kanadische Studio hat sich der PlayStation-Hersteller nicht ohne Grund entschieden. Denn vor nicht allzu langer Zeit war Jetpack Interactive bereits für die PC-Portierung von „God of War“ verantwortlich. Und auch beim heißersehnten Nachfolger, der am 9. November erscheint, ist das Team beteiligt.

Der oben erwähnten Stellenanzeige fügt Michael Kiernan hinzu: „Hey, für alle, die gerne in einem kleinen Studio Erfahrungen sammeln und gleichzeitig an AAA-Spielen arbeiten möchten: Wir haben Sony bei ihren God of War-Spielen geholfen und sie mögen uns so sehr, dass wir uns für ein weiteres, völlig anderes Projekt zur Verfügung stellen.“

Um den Anforderungen gerecht zu werden, braucht das Studio mehrere neue Programmierer. Bis wir erste Details zum Spiel erfahren, wird sicherlich noch einiges an Zeit vergehen.

