Transport Fever 2: Mit Release-Zeitraum für PS4 und PS5 angekündigt

Nacon und Urban Games haben angekündigt, dass „Transport Fever 2“ für Konsolen veröffentlicht wird. Die neue Edition des bereits für den PC erhältlichen Titels soll 2023 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Die Konsolen-Edition bietet eine für das Spielen auf Konsolen angepasste Steuerung und Benutzeroberfläche sowie eine laut Hersteller „noch bessere Grafik“, was sich aufgrund der Überarbeitung aller Fahrzeuge bemerkbar machen soll.

Zu Land, zur See und in der Luft

„Wir freuen uns, mit Urban Games und ihrem talentierten Team für die Veröffentlichung und den Vertrieb dieses großen Erfolges zusammenzuarbeiten, der nun auch auf den Konsolen erlebt werden kann. Dieses Spiel passt sehr gut zur Ausrichtung von Nacon, da es ein besonderes Erlebnis für leidenschaftliche Fans bietet“, so Alain Falc, CEO von Nacon.

In „Transport Fever 2“ gilt es, Land-, See- und Luftverkehrsrouten zu entwickeln, die wiederum der Entwicklung der Wirtschaft zugute kommen. Dabei müssen Spieler ihre Kreationen an den Wandel der Städte und der Gesellschaft anpassen, während sie angefangen im Jahr 1850 ein Transportimperium aufbauen.

„Wir sind sehr froh, dass wir dem Wunsch der Community nachkommen und Transport Fever 2 auf die Konsolen bringen können. Unser Team freut sich darauf, das Transport Fever 2-Ökosystem noch weiter wachsen zu sehen und mit Nacon haben wir den idealen Partner für diese nächsten Schritte gefunden“, so Basil Weber, CEO von Urban Games.

Die „Transport Fever 2 Konsolen-Edition“ wird ab Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich sein. Mit einem Metascore von 76 konnte die PC-Version durchaus punkten.

