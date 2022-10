Dead Space Remake: Gameplay-Präsentation heute um 17 Uhr

Mit dem Remake, das zur Zeit bei den EA Motive Studios entsteht, wird der beliebte Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“ aus dem Jahr 2008 Anfang 2023 ein Comeback feiern.

Wie bekannt gegeben wurde, findet am heutigen Freitag, den 14. Oktober 2022 um 17 Uhr unserer Zeit ein weiterer Livestream zum „Dead Space Remake“ statt. Laut den verantwortlichen Entwicklern dürfen wir uns auf eine Gameplay-Präsentation freuen, die uns einen ausführlichen Blick auf das ermöglicht, was in der Neuauflage spielerisch geboten wird.

Kommentiert wird der besagte Livestream, mit dem auch das 14. Jubiläum der „Dead Space“-Reihe gefeiert werden soll, von Creative-Director Roman Campos-Oriola und Senior-Producer Philippe Ducharme. Nachfolgend ist der entsprechende Stream eingebettet:

Entwickler versprechen abwechslungsreichere Kämpfe

Im Vergleich mit dem Original von 2008 wird das Remake nicht nur eine komplett überarbeitete Grafik sowie ganz neue Soundeffekt bieten. Darüber hinaus wurde unter dem Namen Peeling-System die Zerstückelungsmechanik neu entworfen und fügt den Necromorphs im Wesentlichen Sehnen, Knochen und Fleischschichten hinzu, die von euch „auf schockierende neue Weise gebrochen, zerrissen oder zerschmettert werden können“.

Dadurch wird das Kampfsystem laut den EA Motive Studios deutlich abwechslungsreicher ausfallen als noch im originalen „Dead Space“. Zu den weiteren Verbesserungen beziehungsweise Neuerungen gehören neu gestaltete Räume, Hindernisse und Routen auf der Ishimura, eine optimierte Nutzeroberfläche sowie mehr Dialogzeilen für den Protagonisten Isaac und weitere Nebencharaktere, wodurch dieses Mal auch die Schicksale der anderen Charaktere näher beleuchtet werden.

Das Remake zu „Dead Space“ wird am 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen und euch in Form eines sogenannten One-Shots präsentiert, bei dem komplett auf Kameraschnitte und Ladezeiten verzichtet wird.

