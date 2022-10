Stranger of Paradise FF Origin: Launch-Trailer & neue Details zu „Wanderer of the Rift“

In wenigen Tagen erscheint mit "Wanderer of the Rift" die neueste Download-Erweiterung zum Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin". Kurz vor dem Release stellte Square Enix frische Details und einen Trailer zum DLC bereit.

In wenigen Tagen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen des Action-Rollenspiels „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ auf neue Inhalte freuen.

Die Rede ist von der „Wanderer of the Rift“ genannten Download-Erweiterung, die in der kommenden Woche für alle Plattformen erscheinen wird. Kurz vor dem Release stimmte Square Enix nicht nur mit dem offiziellen Launch-Trailer auf die vor euch liegenden Abenteuer ein. Darüber hinaus ging das Unternehmen in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Entwicklern von Team Ninja auf die gebotenen Inhalte ein, die in der neuen Erweiterung auf euch warten.

Mit „Gilgamesh, Wanderer of the Rift“ steht euch zum einen eine neue Mission ins Haus, in der ihr gegen den legendären Charakter Gilgamesh antretet. Gilgamesh wird als ein harter Gegner beschrieben, der euch unter anderem mit seinem Schwert und seinem Speer zusetzen wird.

Ein Dungeon mit zufälligen Ebenen

Hinzukommt der „Rift Labyrinth“ genannte Dungeon, der sich aus zufälligen Ebenen zusammensetzt und in der Geschichte der Download-Erweiterung eine wichtige Rolle spielen wird. Solltet ihr auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sein, dann kommt ihr in „Wanderer of the Rift“ ebenfalls auf eure Kosten, da mit „Gilgamesh“ ein neuer Schwierigkeitsgrad Einzug in „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ halten wird.

Zu den neuen Gefahren, die auf dem „Gilgamesh“-Grad lauern, gehören die sogenannten Chaosmonster. Tödliche Kreaturen, die eure Fähigkeiten im Kampf auf eine ernsthafte Probe stellen. Gelingt es euch, eines der Chaosmonster zu besiegen, dürft ihr euch auf besonders wertvolle beziehungsweise seltene Belohnungen freuen.

Gleichzeitig wurden auf dem neuen Schwierigkeitsgrad die Level eurer Widersacher ein weiteres Mal erhöht. Um euch dieser neuen Herausforderung zu stellen, könnt ihr auf Relikte zurückgreifen, die durch Beschwörungen wie Odin, Bahamut und Ifrit gesegnet sind. Je höher der Segenswert, desto stärker fallen die Relikte aus.

Die „Wanderer of the Rift“-Erweiterung zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erscheint am 26. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und ist lediglich im Rahmen des Season-Pass verfügbar.

