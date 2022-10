Final Fantasy XVI: Yoshida grenzt Veröffentlichungszeitraum des neuen Trailers ein

In diversen Interviews, die in den vergangenen Wochen veröffentlicht wurden, nannte der für das Rollenspiel verantwortliche Produzent Naoki Yoshida verschiedene interessante Details zu „Final Fantasy XVI“.

Unter anderem wies Yoshida darauf hin, dass derzeit die Veröffentlichung eines neuen Trailers vorbereitet wird. Nachdem bereits angedeutet wurde, dass dieser im Laufe der nächsten Wochen erscheinen könnte, bestätigte Yoshida in einem Livestream, dass der neue Trailer in der Tat für eine Veröffentlichung im Oktober 2022 vorgesehen ist.

Einen konkreten Termin oder Details zu den im Trailer präsentierten Inhalten nannte Yoshida leider nicht.

Zu den spielerischen Features von „Final Fantasy XVI“ führte Yoshida in den letzten Interviews aus, dass euch zwar weitläufige Areale geboten werden, die auf ihre Erkundung warten. Auf eine klassische Open-World hingegen wurde laut dem Produzenten bewusst verzichtet, da diese mehrere Jahre an zusätzlicher Entwicklungszeit vorausgesetzt hätte. Hinzukommt die Tatsache, dass die Entwickler von Square Enix den Standpunkt vertreten, dass auch ohne eine Open-World eine spannende Geschichte erzählt werden kann.

Weiter wurde versprochen, dass „Final Fantasy XVI“ eine Geschichte und eine Welt bieten wird, die sowohl Neulinge als auch langjährige Serienfans zufriedenstellen wird. „Final Fantasy“-Veteranen dürfen sich laut Yoshida beispielsweise auf verschiedene vertraute Elemente wie die Chocobos oder die Mogrys freuen, die in der Serie seit jeher mit von der Partie sind und auch in „Final Fantasy XVI“ ein Comeback feiern werden.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

Einen handfesten Releasetermin bekam „Final Fantasy XVI“ bisher nicht spendiert. Stattdessen spricht Square Enix bisher nur von einem PlayStation 5-Release im Laufe des kommenden Jahres. Ob wir es bei „Final Fantasy XVI“ mit einem exklusiven PlayStation 5-Titel oder doch nur mit einem zeitexklusiven Projekt zu tun haben, das später auch für andere Plattformen erscheinen könnte, wurde bisher nicht bestätigt.

During the @STUDIO_NGC livestream Naoki Yoshida said they will release something for Final Fantasy XVI this month! #FF16

Yoshi-P: “Is it already October?”

Presenter: “Yes”

Yoshi-P: “I think this month we will release something” pic.twitter.com/cuPwOhAqcc

— Genki✨ (@Genki_JPN) October 1, 2022