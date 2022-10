F1 22: Kostenloses Rennwochenende angekündigt

Codemasters und Electronic Arts lassen im Rahmen eines Free Weekends kostenlos in das Rennspiel „F1 22“ hineinschnuppern. Vom 20. bis 24. Oktober 2022 haben Interessenten weltweit die Möglichkeit, sich während des US-Rennwochenendes von den Qualitäten zu überzeugen. Möglich ist das auf den Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Wie gewohnt gilt: Die während der Testphase erspielten Fortschritte bleiben den Spielern erhalten und können in die Vollversion übernommen werden, sobald diese gekauft wurde.

F1 22 im Angebot

In diesem Zusammenhang weisen Codemasters und Electronic Arts auf aktuelle Aktionen bei Händlern hin. Im PlayStation Store zum Beispiel wird die PS4-Version von „F1 22“ momentan für 41,99 statt 69,99 Euro verkauft. Im Fall der PS5-Version sind es 47,99 statt 79,99 Euro. Auch bei Amazon können ein paar Euro gespart werden.

Passend zum US-Wochenende wurde ebenfalls ein Video veröffentlicht, das Daniel Ricciardo in den Fokus rückt. Er zeigt mit einigen Hinweisen und Tipps, wie man die Rennstrecke in Austin am schnellsten bewältigen kann.

„Durch seine persönlichen Erfahrungen und seine charismatische Persönlichkeit vermittelt Ricciardo technisches Wissen, wie Bremspunkte, schwierige Kurven, Überholmanöver sowie DRS-Zonen und erklärt, was nötig ist, um die Strecke zu bezwingen“, so Electronic Arts und Codemasters zum Video.

Spieler wiederum können ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem sie vom 20. bis 24. Oktober 2022 an der „Ricciardo Hot Lap Challenge“ teilnehmen und ihre schnellste Runde auf dem Circuit of The Americas unter #RicciardoChallenge und #F122gameSweepstakes posten. Der Gewinner bekommt ein virtuelles Meet & Greet sowie ein Rennen mit Daniel Ricciardo persönlich.

Zudem sind kostenlose und von den USA inspirierte Inhalte über die Ingame-Mail als Teil der Feierlichkeiten zum Rennwochenende erhältlich. Bis zum 7. November 2022 erhalten alle, die sich einloggen, eine „Stars and Stripes“-Lackierung, einen Helm, einen Rennanzug und Handschuhe sowie die „The Griddy“-Podiumsfeier.

