Project Relic: Neues Gameplay-Video zeigt die Spielwelt und das Kampfsystem

Mit „Project Relic“ kündigte das aus Südkorea stammende Entwicklerstudio Project Cloud Games vor einiger Zeit einen Action-Titel an, der sich unter anderem für die PlayStation 5 in Arbeit befindet.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen auf ein düsteres Fantasy-Abenteuer freuen, das sowohl mit seinem facettenreichen Kampfsystem als auch dem knackigen Schwierigkeitsgrad punkten wird. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Project Relic“ spielerisch geboten wird, stellte das südkoreanische Studio in Zusammenarbeit mit IGN ein neues Gameplay-Video bereit.

Zu sehen sind sowohl die Spielwelt als auch das Kampfsystem des Action-Titels.

Das neue Werk eines kleinen Entwicklerstudios

In der offiziellen Ankündigung von „Project Relic“ wurde zudem darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einem Titel zu tun haben, der bei einem kleinen Studio entsteht, das aus gerade einmal zehn Entwicklern beziehungsweise Entwicklerinnen besteht: „Obwohl es sich um eine kleine Spielefirma handelt, die aus 10 Entwicklern besteht, machen wir mit unserer Leidenschaft und unserer Einsicht ein tolles Spiel. Wir hoffen, dass es euch gefällt.“

Auch wenn es sich bei der beliebten „Dark Souls“-Reihe um eine der wichtigsten Inspirationsquellen der Entwickler handelt, halten laut Entwicklerangaben zudem diverse eigene Ideen Einzug in „Project Relic“, die unter dem Strich für „eine einmalige und fordernde Spielerfahrung sorgen werden“.

Related Posts

„Project Relic“ wird 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Project Relic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren