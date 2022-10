PS Plus Oktober 2022: Das bieten die Essential-Spiele für PS4 und PS5

PS Plus Oktober 2022:

Im Oktober warten wieder drei neue Essential-Games auf PlayStation Plus-Abonnenten. Ob es sich für euch lohnen könnte, diesen drei Games eine Chance zu geben, das verraten wir euch wie immer in unserer kleinen Übersicht.

Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5)

Spielzeit: ~7 Stunden (Story); ~35 Stunden (komplett)

Den Anfang macht der Fun-Racer „Hot Wheels Unleashed“, in dem wir mit den kleinen Plastikflitzer über schick gestaltete Strecken jagen. Einen klassischen Story-Modus müsst ihr hier übrigens nicht erwarten, doch es gibt eine Reihe verschiedener Rennen, die ihr in klassischer Singleplayer-Manier abklappern könnt. Für den erfolgreichen Abschluss dieser Events winken verschiedene Belohnungen, unter anderem natürlich neue Fahrzeuge.

Die kleinen Plastikflitzer sind dabei das klare Highlight des Arcade-Rennspiels. Einmal wurden diese von Entwicklerstudio Milestone sehr aufwändig nachgebaut. Darüber hinaus ist das Fahrgefühl wirklich sehr gut gelungen. Jede Fahrzeugklasse steuert sich wunderbar über die ikonischen orangenen Strecken, wobei insbesondere die Drifts toll von der Hand gehen. Zudem müsst ihr die Physik in einigen Streckenabschnitten, etwa Loopings, einplanen. Falls ihr nämlich zu langsam in diesen hereinfahren solltet, fallt ihr unweigerlich nach unten. Der Boost ist, richtig eingesetzt, euer bester Freund in den Rennen.

Diese fallen übrigens durchaus knackig aus, weshalb das Spiel für jüngere Racing-Fans auf den höheren Schwierigkeitsgraden womöglich etwas frustrierend sein könnte. Falls ihr euch davon nicht abschrecken lasst, erwartet euch hier ein überaus gelungener Fun-Racer mit einem ordentlichen Umfang. Falls ihr nicht nur alleine eure Runden drehen wollt, könnt ihr euch im Online-Multiplayer selbstverständlich noch mit weiteren Spielern messen.

Injustice 2 (PS4)

Spielzeit: ~6 Stunden (Story); ~38 Stunden (komplett)

Mit „Injustice 2“ setzen die „Mortal Kombat“-Macher von NetherRealm Studios die Story ihres Überraschungshits fort, der eine düstere Geschichte mit den Charakteren des DC-Universums erzählt. Nachdem Superman zu einem Diktator geworden ist, hat sich ein Widerstand um Batman formiert, um den Mann aus Stahl zu Fall zu bringen. Nun bewegt sich mit Braniac jedoch eine riesige Bedrohung auf die Erde zu und beide Seiten müssen ihre Differenzen begraben.

Die Story ist eine große Stärke des Titels und führt die Ereignisse des Vorgängers gekonnt fort. Darüber hinaus gibt es mit Supergirl eine neue zentrale Figur, die eine wichtige Rolle innerhalb der Geschichte spielt und mit der der Spieler mitfiebern kann. Supermans Cousine ist natürlich nicht der einzige Neuzugang im Roster, auf den sich Fans freuen dürfen, denn auch Blue Beetle, Doctor Fate und Firestorm geben sich, neben weiteren Figuren, die Ehre. Auch wenn die grundlegende Steuerung jedes Helden/Schurken gleich ist, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Stärke und Geschwindigkeit.

Im Vergleich zum Vorgänger bewegen sich die Charaktere nun wesentlich agiler durch die verschiedenen Arenen, was einen etwas aktiveren Spielstil ermöglicht. Neu ist zudem ebenfalls die Möglichkeit, Rüstungen freizuschalten, mit denen die Spielfiguren angepasst werden können. Insgesamt erhaltet ihr hier ein toll präsentiertes DC-Abenteuer mit einer spannenden Story-Kampagne, einem breiten Roster sowie einem tollen Kampfsystem. Unbedingt anschauen!

Superhot (PS4)

Spielzeit: ~3 Stunden (Story); ~20 Stunden (komplett)

Die einzigartigste Spielerfahrung erwartet euch indes definitiv bei „Superhot“. Hierbei handelt es sich um einen Mix aus Ego-Shooter und Rätselspiel. Eure Aufgabe ist es, kurze Sequenzen erfolgreich zu überstehen, etwa indem ihr die Gegner im Areal erschießt. Der Clou an der Sache: Die Zeit bewegt sich nur dann in normaler Geschwindigkeit, wenn ihr euch bewegt! Dadurch entfalten alle Levels eine ganz besondere Spannung.

Das Spiel entwickelt somit eine ganz besondere Anziehungskraft, der wir uns nur sehr schwer wieder entziehen konnten. Auch die (sehr) kurze Story-Kampagne, in der eine KI versucht, euren Verstand zu übernehmen, ist gut gelungen. Interessant ist dabei unter anderem, wie die Geschichte erzählt wird, denn dies geschieht beispielsweise, indem die Vierte Wand durchbrochen wird und immer wieder knappe Botschaften auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Mit seinem einzigartigen Spielprinzip und seinen cleveren Rätseln liefert euch dieser Titel ein Spielerlebnis, das ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet. Es lohnt sich, diesem auf den ersten Blick wilden Mix eine Chance zu geben.

Werdet ihr eines dieser PlayStation Plus-Spiele im Oktober spielen?

