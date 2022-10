Nioh: Team Ninja verkündet stolze Verkaufszahl zur Reihe

Das „Nioh“-Franchise hat weltweit zahlreiche Anhänger. Wie erfolgreich die Soulslike-Reihe wirklich ist, teilt jetzt Team Ninja auf Twitter mit.

Sieben Millionen Verkäufe

Zusammen kommen die beiden Ableger auf ganze sieben Millionen Verkäufe. Als Erstes kam im Februar 2017 Teil eins auf den Markt, ehe drei Jahre später der Nachfolger erschien.

Welches der beiden Spiele sich öfter verkauft hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls konnte „Nioh 2“ Stand Februar dieses Jahres 2,5 Millionen verkaufte Einheiten vorweisen, weshalb der Vorgänger vorne liegen dürfte. Übrigens ist der Titel Bestandteil des kommenden Essential-Lineups.

Team Ninja bedankt sich bei allen Spielern und hofft, dass ihr euch schon auf zukünftige Projekte freut. Das nächste wird „Wo Long: Fallen Dynasty“ sein, das gestern einen konkreten Termin erhalten hat: Am 3. März kommenden Jahres wird das fordernde Action-Rollenspiel für PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht.

Ein weiteres Projekt nennt sich „Rise of the Ronin“ und wurde auf der letzten State of Play von Sony angekündigt. Hier bekommt ihr es mit einem Samurai-Abenteuer zu tun, das exklusiv für Sonys PS5 erscheinen wird. Bis zum Release müsst ihr euch aber noch lange gedulden, da es erst im Jahr 2024 so weit ist.

Ob die „Ninja Gaiden“-Reihe nach mehreren Jahren Funkstille fortgesetzt wird, beantwortete der Director Fumihiko Yasuda vor einem Monat. Dabei wies er auf die begrenzten Ressourcen des Studios hin, die aktuell für die beiden vorher genannten Projekte eingesetzt werden.

Hier noch die offizielle Meldung des Entwicklers:

