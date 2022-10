Story Of Seasons A Wonderful Life: Farming-Sim mit Trailer für die PS5 bestätigt

Story Of Seasons A Wonderful Life:

Wie bekannt gegeben wurde, wird die Farming-Simulation "Story Of Seasons: A Wonderful Life" auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Der Release erfolgt genau wie bei der bereits angekündigten Switch-Version im nächsten Jahr.

"Story Of Seasons: A Wonderful Life" erscheint 2023.

Vor wenigen Wochen kündigten Marvelous Europe and XSEED Games die Farming-Simulation „Story Of Seasons: A Wonderful Life“ für Nintendos Switch an.

Wie die beiden Studios heute bekannt gaben, kommen auch Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S in den Genuss von „Story Of Seasons: A Wonderful Life“. Euch verschlägt es in das ruhige Forgotten Valley, wo ihr den Protagonisten bei seinem Traum, die Farm seiner Eltern zu übernehmen und diese zu neuer Blüte zu führen, begleitet.

Gleichzeitig freundet ihr euch mit den Bewohnern des Tals an und begebt euch auf die Suche nach einem passenden Partner für euer Leben.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Sollte euch der Name der Farming- und Lebens-Simulation bekannt vorkommen, dann liegt ihr richtig. So haben wir es bei „Story Of Seasons: A Wonderful Life“ mit einer überarbeiteten Fassung des gleichnamigen GameCube-Klassikers zu tun. Neben einer komplett neu gestalteten Grafik bekommt die Umsetzung für die aktuellen Plattformen neue Inhalte wie überarbeitete Festivals, exklusive Samen für eure Felder oder zusätzliche Rezepte spendiert.

Pünktlich zum Release in Europa wird neben der Standard-Version eine Limited-Edition veröffentlicht. Neben dem Spiel an sich umfasst diese eine Collector’s Box, einen Notizblock, ein Poster im Design von „Story Of Seasons: A Wonderful Life“ sowie ein Stickerheft.

In Japan wird „Story of Seasons: A Wonderful Life“ ab dem 23. Januar 2023 erhältlich sein. Europa wird im Laufe des kommenden Sommers mit dem Titel bedacht. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Multiplattform-Ankündigung von „Story of Seasons: A Wonderful Life“.

