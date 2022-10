Nibel: Quelle für aktuelle Gaming-News verlässt Twitter

Wenn es um aktuelle Meldungen aus der Gaming-Branche ging, war der Twitter-Nutzer Nibel stets zur Stelle. Damit ist jedoch jetzt Schluss: Zum heutigen Wochenanfang verkündete er seinen Abschied vom bekannten Mikrobloggingdienst.

In seinem jüngsten und gleichzeitig letzten Tweet schrieb er Folgendes: „Nach einigen Überlegungen habe ich die Entscheidung getroffen, meine Zeit und Energie anderweitig zu verwenden und mich von Twitter zu verabschieden. Dies markiert das Ende meiner Berichterstattung über Videospiele und meiner aktiven Teilnahme an dieser Plattform.“

Erst letzten Monat erstellte Nibel einen Patreon-Account, um seine Tätigkeit zu finanzieren. Anfangs fand er viele Unterstützer, doch schnell sind die Zahlen eingebrochen – und sogar zurückgegangen. Bis zum heutigen Tag konnte er 985 Unterstützer vorweisen, wobei er monatlich entweder ein oder drei Dollar pro Person verdient hat.

Laut eigener Aussage war Nibel nicht dazu in der Lage, ein „interessantes und nachhaltiges Patreon“ aufzubauen. Diesen Misserfolg erklärt er sich folgendermaßen: „Ich habe den Wert meiner Twitter-Aktivität falsch eingeschätzt und erkenne, dass sie für die große Mehrheit der Menschen nichts ist, was sich lohnt zu unterstützen. Nicht ich bin beliebt, sondern diese Arbeit ist nützlich. Sie ist an sich nicht wertvoll, aber eine bequeme Zeitersparnis, und das habe ich jetzt verstanden.“

Musk-Übernahme hat eine Rolle gespielt

Die kürzlich abgeschlossene Akquisition von Twitter durch Elon Musk hat bei seiner Entscheidung ebenfalls eine Rolle gespielt. Dieses Ereignis bezeichnet er als „Elefant im Raum“. Seiner Ansicht nach wurde Twitter längere Zeit schlecht geführt, was sich durch die Übernahme wohl kaum ändert. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und glaubt, dass die Plattform langsam aber sicher untergehen wird.

„Warum noch mehr Zeit verschwenden?“, fragt sich Nibel zum Abschluss.

Wie beliebt Nibel bei der Gaming-Community war, zeigen die Trends: 17.700 Tweets wurden bisher veröffentlicht, mit denen die User ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen. Ob und wann wir den bestens informierten News-Lieferanten auf einer anderen Plattform wiedersehen werden, wird die Zeit zeigen.

Weitere Meldungen zu Nibel.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren