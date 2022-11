Xbox Series X/S: Spencer räumt schwaches Jahr ohne große Titel ein und gelobt Besserung

In einem aktuellen Interview räumte Microsoft Phil Spencer ein, dass die Xbox Series X/S im Bereich der First-Party-Titel im Jahr 2022 recht schwach aufgestellt war. Für das kommende Jahr gelobte das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte allerdings Besserung.

In diesem Jahr durften sich PlayStation 5-Spieler bereits über mehrere First-Party-Highlights wie das Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ oder das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel „Gran Turismo 7“ freuen.

Darüber hinaus steht uns mit „God of War: Ragnarök“ (9. November 2022) wohl nicht weniger als einer der größten Titel des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts ins Haus. Auf der Xbox Series X/S hingegen erscheint im nächsten Monat zwar Obsidian Entertainments experimentelles Rollenspiel „Pentiment“, abgesehen davon blickt die Xbox-Community allerdings auf ein enttäuschendes Jahr 2022 zurück, in dem an der First-Party-Front relativ wenig los war.

Dies räumte auch Microsofts Phil Spencer in einem aktuellen Interview ein, in dem er darauf hinwies, dass Microsoft den Wunsch der Spieler und Spielerinnen nach mehr First-Party-Produktionen zur Kenntnis genommen hat.

Spencer möchte keine Ausreden gelten lassen

„Zu den Dingen, die wir klar und deutlich vernommen haben, gehört, dass es zu lange her ist, dass wir etwas veröffentlicht haben, das die Menschen als großen First-Party-Titel bezeichnen würden“, führte Spencer aus. „Wir könnten Ausreden für COVID und andere Dinge anführen, im Endeffekt weiß ich allerdings, dass die Menschen in unsere Plattform investieren und tolle Spiele haben möchten. Wir freuen uns auf 2023. Wir haben über kommende Spiele gesprochen und diese Spiele laufen gut.“

Laut Spencer sind die Zeiten, in denen sich die Einschränkungen der COVID-19-Pandemie auf die internen Abläufe und Zeitpläne auswirkten, vorbei. Daher machen große First-Party-Produktionen wie Arkanes „Redfall“ oder Bethesda Softworks‘ Rollenspiel „Starfield“ große Fortschritte und sollen zu einem besseren Jahr 2023 beitragen.

Abschließend wies Spencer darauf hin, dass im Weihnachtsgeschäft 2022 allgemein weniger Titel veröffentlicht werden, als es in den letzten Jahren der Fall war. Eine Begebenheit, die ebenfalls auf die Einschränkungen durch die Corona-Krise in den letzten Jahren zurückzuführen sein dürfte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zu den weiteren First-Party-Titeln, die sich aktuell für die Xbox Series X/S in Arbeit befinden, bisher jedoch keinen Releasezeitraum spendiert bekamen, gehören die Reboots zu „Fable“ und „Forza Motorsport“, das neue „Perfect Dark“ oder Rares „Everwild“.

Weitere Meldungen zu Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren