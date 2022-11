God of War Ragnarök: Bietet optionale Erleichterung bei Bosskämpfen an

Kürzlich haben die Entwickler von Santa Monica Studio über die Zugänglichkeitsfunktionen bei dem kommenden „God of War: Ragnarök“ gesprochen. Der Titel wird bereits am 9. November für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen und soll den Spielern über 70 Barrierefreiheitsoptionen bieten, etwa für schwerhörige oder gehörlose Spieler oder Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen.

Jedoch soll es auch eine optionale Funktion geben, die die Bosskämpfe in dem Actionspiel erleichtern kann. Sollte ein Miniboss eine zu große Herausforderung darstellen, wird ein Checkpoint angeboten.

Optionaler Checkpoint kommt nicht bei allen Spielern gut an

Die neue Option ist in den Einstellungen unter dem Abschnitt „Kampf“ und „Miniboss-Checkpoints“ zu finden. Wird diese Funktion aktiviert, kann ein Boss, den der Spieler bereits bis mindestens zur Hälfte der Lebenspunkte bekämpft hat, bei einem Tod wieder bei der Hälfte der Lebenspunkte weiterbekämpft werden, anstatt erneut von vorne beginnen zu müssen.

Im Spiel soll die neue Checkpoint-Funktion folgendermaßen beschrieben werden: „Diese Option ist dafür gedacht, aktiviert zu werden, wenn ein Miniboss eine unüberwindbare Herausforderung darstellt. Sie ist in den Schwierigkeitsgraden No Mercy und God of War gesperrt.“ Von der Checkpoint-Option können aber auch Spieler profitieren, die wenig Interesse an den Bosskämpfen haben und lieber mit der Story fortfahren wollen.

Doch nicht alle Spieler freuen sich auf diese optionale Funktion. Als Steve Saylor, ein Verfechter von Barrierefreiheit, der selbst in seiner Sehkraft eingeschränkt ist, auf Twitter von dem Checkpoint und anderen Zugänglichkeitsfunktionen berichtete, erhielt er nicht nur freudige Nachrichten. Während einige Spieler diese optionale Funktion als Segen nicht nur für eingeschränkte Nutzer lobten, verglichen andere „God of War“-Fans sie mit einem Cheat. „Würde das nicht den Zweck eines Bosskampfes zunichtemachen?“, fragte etwa ein Nutzer auf Twitter.

Quelle: Kotaku

